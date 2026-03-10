Megjelent a rendelet, itt vannak a védett áras rendszer részletei

Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én hétfőn jelentette be, hogy az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi üzemanyagár-robbanás. Ezért a magyar kormány védett árat vezet be mindkét üzemanyagtípus esetében. A benzin esetében literenként 595 forint, a gázolajnál pedig literenként 615 forint az a maximális ár, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.

Kapcsolódó cikk Jönnek a védett árak: várható-e olyan Armageddon, mint a bezinárstop idején? Jön a védett ár.

Az intézkedés március 10-től hatályos. A védett árú üzemanyagot a magyar rendszámú gépjárművek részére biztosítják a magyar benzinkutaknál – fogalmaz a Magyar Közlönyben megjelent rendelet. A nem közvetlenül a gépjárműbe töltött, vagy a nem magyar rendszámú gépjárművet használók nem védett (piaci) áron vásárolhatnak.

A két, védett árban érintett üzemanyagtípus:

az ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint

az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj.

Az üzemanyag nem védett áras termék, ha azt

külföldi rendszámú jármű üzemanyagtankjának töltése céljából értékesítik,

nem az üzemanyagtöltő állomáson töltött jármű üzemanyagtankjába történő közvetlen töltéssel értékesítik.

A rendelet a nagykereskedelmi bruttó árakra is védett árat vezet be a két említett üzemanyagtípus esetében. A benzinnél így literenként bruttó 595 forint, a gázolajnál 615 forint a felső limit (a kiskereskedelmi árakhoz hasonlóan).

Védett áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult és egyben köteles a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére. Azt számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon tárolnia kell.

A kereskedelemért felelős miniszter feladata a szolgáltatók felügyelete és a megfelelő adatokat az állami adó- és vámhatóság részére továbbítja.

Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője köteles üzemszünetet hirdetni, és ezt a kereskedelemért felelős miniszternek, valamint az állami adó- és vámhatóságnak (NAV) írásban haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül bejelenteni, ha a fogyasztókat 7 napon belül a nyitvatartási idejében összesen 48 órán keresztül nem tudja kiszolgálni a védett áras termékekkel kiszolgálni. Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője más okból üzemszünetet nem hirdethet.

Ha az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzése során tudomást szerez a rendelet szerinti kötelezettség megsértéséről, akkor 100 ezer forinttól 3 millió forintig büntethet. Ismételt jogsértés esetén pedig 6 millió forinttól 15 millió terjedő bírságot szab ki.

Az említett két üzemanyagtípust, illetve nyers kőolajat kizárólag a kereskedelemért felelős miniszter előzetes jóváhagyása esetén lehet exportálni.

A Nemzetgazdasági Miniszter közleményben foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A korábban leírtakhoz képest plusz információ, hogy

A kormány felszabadítja a 45 napos állami biztonsági termékkészletet. A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik. A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság továbbnövelése érdekében a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre csökkenti. Ez literenként a benzin esetében 19,25 forintos (158,8 forint/literről 139,55 forint/literre), a gázolaj esetében pedig 20,48 forintos jövedéki adócsökkentést jelent (148,76 forint/literről 128,28 forint/literre).

A rendelet 2026. március 10-től hatályos egészen 2026. május 1-ig.

A felszabadított kőolajkészletből vásárolt üzemanyagot kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatban, illetve a viszonteladó partnerek részére lehet értékesíteni Magyarország határain belül, töltőállomáson történő kiskereskedelmi értékesítés céljából. Ha a vásárló viszonteladó partner részére értékesít, akkor a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetén legfeljebb nettó 286 forint/liter és B7 dízelgázolaj esetén nettó 315 forint/liter árat alkalmazhat.

A kimerülő készletet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 2026. december 31-éig legalább 60 napi nettó importnak megfelelő készletmennyiségre pótolja vissza, az államháztartásért felelős miniszter és az energiapolitikáért felelős miniszter együttes jóváhagyásával.