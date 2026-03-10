4p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Üzemanyagok

Megjelent a rendelet, itt vannak a védett áras rendszer részletei

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Már olvasható a március 10-től hatályba lépett rendelet a Magyar Közlönyben a védett üzemanyagárakkal kapcsolatban.

Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én hétfőn jelentette be, hogy az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi üzemanyagár-robbanás. Ezért a magyar kormány védett árat vezet be mindkét üzemanyagtípus esetében. A benzin esetében literenként 595 forint, a gázolajnál pedig literenként 615 forint az a maximális ár, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. 

Az intézkedés március 10-től hatályos. A védett árú üzemanyagot a magyar rendszámú gépjárművek részére biztosítják a magyar benzinkutaknál – fogalmaz a Magyar Közlönyben megjelent rendelet. A nem közvetlenül a gépjárműbe töltött, vagy a nem magyar rendszámú gépjárművet használók nem védett (piaci) áron vásárolhatnak.

A két, védett árban érintett üzemanyagtípus:

  • az ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint
  • az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj.

Az üzemanyag nem védett áras termék, ha azt

  • külföldi rendszámú jármű üzemanyagtankjának töltése céljából értékesítik,
  • nem az üzemanyagtöltő állomáson töltött jármű üzemanyagtankjába történő közvetlen töltéssel értékesítik.

A rendelet a nagykereskedelmi bruttó árakra is védett árat vezet be a két említett üzemanyagtípus esetében. A benzinnél így literenként bruttó 595 forint, a gázolajnál 615 forint a felső limit (a kiskereskedelmi árakhoz hasonlóan).

Védett áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult és egyben köteles a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére. Azt számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon tárolnia kell.

A kereskedelemért felelős miniszter feladata a szolgáltatók felügyelete és a megfelelő adatokat az állami adó- és vámhatóság részére továbbítja.

Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője köteles üzemszünetet hirdetni, és ezt a kereskedelemért felelős miniszternek, valamint az állami adó- és vámhatóságnak (NAV) írásban haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül bejelenteni, ha a fogyasztókat 7 napon belül a nyitvatartási idejében összesen 48 órán keresztül nem tudja kiszolgálni a védett áras termékekkel kiszolgálni. Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője más okból üzemszünetet nem hirdethet.

Ha az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzése során tudomást szerez a rendelet szerinti kötelezettség megsértéséről, akkor 100 ezer forinttól 3 millió forintig büntethet. Ismételt jogsértés esetén pedig 6 millió forinttól 15 millió terjedő bírságot szab ki.

Az említett két üzemanyagtípust, illetve nyers kőolajat kizárólag a kereskedelemért felelős miniszter előzetes jóváhagyása esetén lehet exportálni.

A Nemzetgazdasági Miniszter közleményben foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A korábban leírtakhoz képest plusz információ, hogy

  1. A kormány felszabadítja a 45 napos állami biztonsági termékkészletet. A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik.
  2. A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság továbbnövelése érdekében a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre csökkenti. Ez literenként a benzin esetében 19,25 forintos (158,8 forint/literről 139,55 forint/literre), a gázolaj esetében pedig 20,48 forintos jövedéki adócsökkentést jelent (148,76 forint/literről 128,28 forint/literre).

A rendelet 2026. március 10-től hatályos egészen 2026. május 1-ig.

A felszabadított kőolajkészletből vásárolt üzemanyagot kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatban, illetve a viszonteladó partnerek részére lehet értékesíteni Magyarország határain belül, töltőállomáson történő kiskereskedelmi értékesítés céljából. Ha a vásárló viszonteladó partner részére értékesít, akkor a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetén legfeljebb nettó 286 forint/liter és B7 dízelgázolaj esetén nettó 315 forint/liter árat alkalmazhat.

A kimerülő készletet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 2026. december 31-éig legalább 60 napi nettó importnak megfelelő készletmennyiségre pótolja vissza, az államháztartásért felelős miniszter és az energiapolitikáért felelős miniszter együttes jóváhagyásával.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még az unión belül is gyengének számít a magyar gazdaság teljesítménye

Mind növekedését, mind az egy főre jutó GDP-t tekintve a vert mezőnyben, a lista utolsó traktusában teljesített a magyar gazdaság 2025-ben. Nagyon lemaradtunk mind az uniós átlagtól, mind a hozzánk hasonló gazdasági szerkezetű országoktól. Továbbra is álom, hogy utolérjük Ausztriát.

Putyin megüzente: Oroszország kész Európával dolgozni

Putyin megüzente: Oroszország kész Európával dolgozni

Az orosz elnök szerint energiaválság van.

Kiskutak

Jönnek a védett árak: várható-e olyan Armageddon, mint a bezinárstop idején?

Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi üzemanyagár-robbanás. Ezért a magyar kormány védett árat vezet be mindkét üzemanyagtípus esetében – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány hétfő délutáni rendkívüli ülését követően. A Független Benzinkutak Szövetsége egészen mást javasolt, de vajon hogyan kerülhetők el az ellátási problémák?

Itt van Magyar Péter válasza a kormány új tervére

Itt van Magyar Péter válasza a kormány új tervére

A Tisza Párt elnöke is reagált a védett árra.

Nem kell aggódni az európai olajellátás miatt – üzenték Brüsszelből

Nem kell aggódni az európai olajellátás miatt – üzenték Brüsszelből

Megfelelő készletek vannak minden tagállamban.

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése: ezt vezeti be a kormány az üzemanyagáraknál

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése: ezt vezeti be a kormány az üzemanyagáraknál

Jön a védett ár.

Eldöntötték: tényleg ársapkát tesznek az üzemanyagokra Magyarország szomszédjában

Eldöntötték: tényleg ársapkát tesznek az üzemanyagokra Magyarország szomszédjában

Lépnek a horvátok, döntött a kormány.

Itt van, hány helyen vigyáznak az energetikai létesítményekre a kormánydöntés miatt

Itt van, hány helyen vigyáznak az energetikai létesítményekre a kormánydöntés miatt

75 helyszínen védenek létesítményeket.

Kiderült, hogy meddig gyengülhet a forint az iráni háború hatására

Meddig gyengülhet a forint az iráni háború miatt? Utánanéztünk

Az elmúlt napokban, az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni háború hatására lejtőre került a forint árfolyama. Akár már ezen a héten reális lehet, hogy 406 forintba kerüljön egy euró. Ott viszont egy dupla ellenállási pont húzódik.

Ennyibe került a 13. és a 14. havi nyugdíj egy része a költségvetésnek

Ennyibe került a 13. és a 14. havi nyugdíj egy része a költségvetésnek

Fontos számok az államháztartás helyzetéről.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168