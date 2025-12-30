Megjelent a rendelet: öt évig akár 80 százalékos adókedvezményt is ad a kormány

A vállalkozási adócsökkentési megállapodás részeként 2026-tól az energiaellátók egyes hálózati fejlesztéseik után új kedvezményt vehetnek igénybe jövedelemadójukból. Az adóterhek csökkentéséért elvégzendő beruházásokkal teljesítendő szakmai elvárásokat miniszteri rendelet rögzíti. Az adókedvezményt az elosztói engedélyesek például az Otthon Start Program keretében megépülő lakások csatlakoztatását vagy a zárolt körzetek feloldását szolgáló fejlesztések megvalósításával érvényesíthetik – ismerteti az Energiaügyi Minisztérium az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

A kormány novemberben bejelentett, tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési programja egyik elemeként új adókedvezményt vezetett be az energiaellátók jövedelemadójára. Az áramhálózati elosztók meghatározott infrastruktúrafejlesztéseik után, a beruházás üzembe helyezésének évében és az azt követő öt adóévben vehetik igénybe a kedvezményt a számított adó 80 százalékáig. A kapcsolódó törvénymódosítás kimondja, hogy a lehetőséget megalapozó korszerűsítések, kapacitásbővítések szakmai kritériumait az energiaügyi miniszter rendeletben írja elő. Az intézkedés még inkább érdekeltté teszi az elosztókat az áramhálózat célzott fejlesztésében.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelkezés szerint az adókedvezmény érvényesítésének egyik feltétele az Otthon Start Program FIX 3 százalékos hitelprogramja keretében kiemelt beruházásként megépülő lakások legfeljebb két éven belüli csatlakoztatása. Az indikátor alapesetben elosztónként évi 50 megawatt új teljesítmény vagy ötezer lakás bekapcsolása esetén minősül teljesítettnek. Ha ennél kevesebb igény merül fel, akkor azokra kell 24 hónapon belüli csatlakoztatást vállalni.

Adókedvezményre jogosít továbbá, ha az elosztó a megfelelő beruházásokkal, vezeték létesítésével eléri, hogy az új felhasználói csatlakozási igények legalább 70 százalékát képes legyen a hálózati csatlakozási szerződés hatályba lépését követő egy éven belül rendszerbe kapcsolni.

A napelemek rohamos terjedése miatt korábban átmeneti betáplálási korlátozást kellett bevezetni az új háztartási méretű rendszerekre az ország teljes területén. Az elvégzett hálózatfejlesztéseknek köszönhetően 2024 elejével az ideiglenes tilalmat szinte mindenütt fel lehetett oldani. A kisszámú körzetben még megmaradt zárolások felszámolásához vezető beavatkozások is kedvezményes adófizetést alapozhatnak meg.

A lehetőséggel a háromféle indikátor egyidejű teljesítése esetén élhetnek az iparági cégek 2026-tól. Az elosztók közterheinek mérséklése többletberuházásokra ösztönöz, így mozdítja elő az energiaszektor zöldítését, az ellátásbiztonság erősítését és az otthonteremtést – írja közleményében a szaktárca.

(MTI)