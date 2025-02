Megjelentek az első követhető ESG jó gyakorlatok a hazai vállalkozások körében

Az MGFÜ tavasszal tervezi megosztani a legjobb gyakorlatokat a többi vállalkozással. A paletta várhatóan igen széles, a példák között szerepelni fognak körforgásos üzleti modellek, fenntartható építészeti megoldások, erős lokális együttműködések, befogadó és családbarát vállalati megoldások, környezetbarát, műanyagmentes csomagolások, valamint megújuló energia hasznosítási példák is.

ESG és fenntrarthatóság témában február 26-án rendezvényt szervez a Klasszis Média. A piaci szereplőket aktuálisan leginkább foglalkoztató kérdéseket előadások és panelbeszélgetések segítségével járjuk körül, de arra is lehetőséget biztosítunk, hogy a résztvevők egy pohár bor mellett kötetlenül találkozhassanak és cseréljenek tapasztalatokat.

A legtöbb területen még van bőven lehetőség fejlesztésre, kapacitásnövelésre. Nagyon ritka, hogy a fenntarthatóság vagy az ESG területének önálló felelőse legyen a cégeknél, akinek a munkaköri leírásában is szerepel ez a feladat. Szintén kevésbé elterjedt a vállalatvezetők vagy az alkalmazottak célzott ESG-képzési programban való részvétele. A külső fenntarthatósági tanácsadók igénybevétele sem jellemző, a cégek igyekeznek inkább a belső erőforrásokra támaszkodni.

A kutatás rávilágított arra is, hogy a vállalkozások kevesebb mint kétharmada rendelkezik olyan internetes felülettel, ahol kifejezetten a fenntarthatósági teljesítményüket, tevékenységeiket és vállalásaikat mutatják be – ezek azonban nem adnak teljes képet az adott cégről. Az ESG szoftverek használata nem elterjedt a cégek körében, ugyanakkor rendelkeznek olyan vállalatirányítási rendszerekkel, amelyek támogatják az ESG egyes részterületeit.

A vállalkozások közel háromnegyede már találkozott olyan helyzettel, ahol beszállítóként fenntarthatósági kérdőívet kellett kitöltenie a megrendelői felé. Ugyanakkor bármennyire is integrálták már a fenntarthatósági elveket cégstratégiájukba és működésükbe, a kkv-k közül mindössze egyetlen vállalkozás rendelkezett tapasztalattal a fenntarthatósági jelentés készítésében.

Az ESG (Environmental, Social, Governance) szempontok szerinti fenntarthatóság egyre nagyobb szerepet kap a hazai kis- és középvállalkozások (kkv) életében is, amit a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) által indított ESG felmérés is alátámaszt. A felmérés célja, hogy vizsgálja az ESG felkészülés útján elindult vállalkozásokat, különösen azokat, amelyek a Modern Mintaüzem Programban részt vesznek.

