Megjött az adat, amire vártunk: óriásit csökkent a magyar infláció

mfor.hu

A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg 2026 januárjában az egy évvel korábbi értéket, a decemberi 3,3 százalékot követően. Egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedett az infláció az év első hónapjában. 

Ennél alacsonyabb éves szintű áremelkedési ütemet legutóbb 2018 márciusában mért a Központi Statisztikai Hivatal, akkor 2 százalékkal nőttek átlagosan a fogyasztói árak. Egy hónappal ezelőtt, 2025 decemberében az éves alapú árindex 3,3 százalék volt.

12 hónap alatt, 2025. januárhoz viszonyítva:

Az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,0 százalékkal csökkent), ezen belül a friss hazai és déli gyümölcsöké 12,2, a csokoládé és kakaóé 10,0, a cukorka és mézé 8,2, a jégkrémé 7,7 és a marhahúsé 7,2 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,4, a húskonzervé 24,9, a sertészsiradéké 22,1, a tejé 18,1, a tejtermékeké 17,9, a vaj és vajkrémé 17,2, a liszté 14,8, míg a sajté 8,2 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 5,0 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 19,2, az üdülési szolgáltatás 14,2, a teherszállítás 9,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,1, a sport- és múzeumi belépők 8,4, míg a testápolási és egészségügyi szolgáltatások 7,8 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 6,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal. A háztartási energiáért 6,2, ezen belül a vezetékes gázért 12,8, az elektromos energiáért 1,9 százalékkal többet kellett fizetni.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 23,3, a motorkerékpárok 6,7, a szobabútorok 6,0, a használt személygépkocsik 5,7 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,8 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 12,3 százalékkal mérséklődött.

1 hónap alatt, 2025. decemberhez viszonyítva:

A fogyasztói árak átlagosan 0,3 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek átlagosan 0,6 százalékkal drágultak (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,4 százalékkal), ezen belül a friss zöldség 11,4 százalékkal többe, a marhahús 5,5 százalékkal kevesebbe került.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,4 százalékkal nőtt, ezen belül az autópályadíj, gépkocsikölcsönzés, parkolás 2,2 százalékkal többe, az utazás távolsági úti céllal 3,2 százalékkal kevesebbe került.

A háztartási energiáért átlagosan 0,9 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a vezetékes gázért 2,4 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 1,5, a dohányáruké 0,2 százalékkal. A járműüzemanyagok ára 1,5 százalékkal csökkent. A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 2,9 százalékkal kevesebbe kerültek.

A volatilis, gyakran változó árú tételektől megtisztított maginfláció 2,7 százalék volt (decemberben még 3,8 százalékot mért a KSH), míg a nyugdíjas fogyasztóiár-index 2 százalékon alakult (az egy hónappal korábbi 3,3 százalék után).

