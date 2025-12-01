Megjött az első jele annak, hogy az év vége sem lesz fenékig tejfel a magyar gazdaságban

Októberben is jelentős többletet mutatott Magyarország termék-külkereskedelmi egyenlege. Az export értéke 713 millió euróval haladta meg az importét. A jó hírek azonban itt véget is érnek, hiszen az export (hiába termel már papíron egy hónapja a debreceni BMW-gyár) továbbra is szenved és újabb, 3,1 százalékos visszaesést könyvelt el – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A debreceni BMW-gyárt hatása még nem látszik az exporton

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A négy legjelentősebb árufőcsoportunk közül csak az energiahordozók exportja tudott nőni. Elemzők szerint a gyenge külső kereslet mellett ez a folyamat olyan belső, versenyképességi problémákra is rámutat, mint a jármű- és akkumulátorgyártás nagy szerepe, a magas energiaárak és a német gazdasághoz való túl erős kötődés.

A teljes cikkből az is kiderül, hogy Ukrajna miért tudta némiképp kozmetikázni az eredményeket. Emellett a forint szerepéről, és a bevásárlóturizmus trendjeiről is olvashatnak.