Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Külker Nagy Márton Szijjártó Péter

Megjött az első jele annak, hogy az év vége sem lesz fenékig tejfel a magyar gazdaságban

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Továbbra is szenved a magyar export, októberben is csökkent az árucikkek kivitele. A német gazdasági függést nem tudjuk levetkőzni, miközben a belső iparszerkezettel is gondok vannak. Egyre valószínűbb, hogy a kormányzat által várt idei fél százalékos GDP-növekedést sem tudjuk elérni. Öröm az ürömben, hogy legalább a külkereskedelmi többletünk kitart, ami erősítheti a forintot is. 

Októberben is jelentős többletet mutatott Magyarország termék-külkereskedelmi egyenlege. Az export értéke 713 millió euróval haladta meg az importét. A jó hírek azonban itt véget is érnek, hiszen az export (hiába termel már papíron egy hónapja a debreceni BMW-gyár) továbbra is szenved és újabb, 3,1 százalékos visszaesést könyvelt el – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A debreceni BMW-gyárt hatása még nem látszik az exporton
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A négy legjelentősebb árufőcsoportunk közül csak az energiahordozók exportja tudott nőni. Elemzők szerint a gyenge külső kereslet mellett ez a folyamat olyan belső, versenyképességi problémákra is rámutat, mint a jármű- és akkumulátorgyártás nagy szerepe, a magas energiaárak és a német gazdasághoz való túl erős kötődés. 

A teljes cikkből az is kiderül, hogy Ukrajna miért tudta némiképp kozmetikázni az eredményeket. Emellett a forint szerepéről, és a bevásárlóturizmus trendjeiről is olvashatnak.

