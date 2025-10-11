Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Megjött az S&P döntése: fújhat egyet a kormány

A Standard and Poor’s megerősítette Magyarország államadósság-besorolását. 

Elkerültük a bóvlit: a Standard and Poor’s megerősítette Magyarország államadósság-besorolását: továbbra is az utolsó befektetésre ajánlott, BBB- kategóriában tart minket a nemzetközi hitelminősítő. A másik két nagy szereplő, vagyis a Fitch Ratings és a Moody's is befektetésre ajánlja hazánkat.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében úgy fogalmazott: töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják. Az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra – írták.

Fotó: MTI

Hozzátették: az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. Az NGM kiemelte a politikai stabilitást, a fejlett infrastruktúrát, a képzett munkaerőt, valamint a hazánkba érkező FDI (külföldi működőtőke-befektetések) kiemelkedően magas jövedelmezőségét. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

Megjegyzik, hogy a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. A több mint 1,5 éve növekvő reálbérek hatására folyamatosan bővül a fogyasztás és erősödik a hazai turizmus, amely 2025-ben újabb rekordévet zárhat, hiszen idén a vendégforgalom – minden eddiginél korábban – szeptember végén átlépte a 15 millió főt.

Kitértek arra is: Magyarország pénzügyei rendezettek, a kormány elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása, valamint az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett. Ennek érdekében a kabinet négy szabályt tart szem előtt: a hiánynak évről évre csökkennie kell; az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia; nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá, az elsődleges egyenlegnek pedig nulla közeli szinten kell maradnia.

A tárca közölte: a magyar gazdaságra jelenleg két, külső tényező jelenti a legnagyobb fenyegetést: a német gazdaság elhúzódó gyengélkedése és az Európai Unió előnytelen vámmegállapodása az Egyesült Államokkal. Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és fogadták el a Budapesti nyilatkozatot, azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. A kormány a gazdasági növekedést rövid távon a fogyasztás, míg hosszú távon a beruházások növekedésre alapozza – fogalmaztak.

Fotó: Depositphotos

Az NGM azt írja, hogy nem várnak ölbe tett kézzel az Európai Unióra: a gazdasági növekedés és az ipar fellendítése érdekében a 100 új gyár programot 150-re emelte a kormány és elindította a Demján Sándor Programot, amelynek keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással, ezen belül vissza nem térítendő támogatásokkal, kedvezményes hitelekkel és egy 100 milliárdos tőkeprogrammal támogatják a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését.

Hangsúlyozták: a kormány azonban itt nem áll meg, 4+1 lépéssel ad biztos pontot a vállalkozások számára a gyengélkedő német gazdaság és a kedvezőtlen EU-s vámmegállapodás okozta bizonytalan környezetben: a hazai kkv-k támogatása olyan kedvező forráslehetőségek biztosításával, mint a fix 3 százalékos SZKP hitelek vagy az 1+1 Program; új adócsökkentések bevezetése a vállalkozások terheinek enyhítése érdekében; a kkv-szektort segítő kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedések; a mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása.

Hiába a pozitív hitelminősítői döntés, a forint gyengüléssel nyitotta a hétvégét.

