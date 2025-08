Megjött Trump újabb fenyegetése, a magyar kormányban is aggódhatnak

(via MTI)

Az amerikai elnök korábban minden olyan országot akár 100 százalékos büntetővámmal fenyegetett meg, amely továbbra is orosz energiát vásárol – Magyarországra az uniós nyomás ellenére is érkezik az orosz olaj és gáz.

Marco Rubio elismerte, hogy Indiának óriási az energiaigénye, amit Oroszországtól vásárolt kőolajjal, szénnel és földgázzal elégít ki. Az orosz kőolajat terhelő szankciók miatt pedig olcsón juthat hozzá, mert az orosz fél gyakran a globális ár alatt is értékesít.

Donald Trump a múlt héten azt közölte, hogy India esetében 25 százalékban állapította meg az Egyesült Államokban értékesített áruk után fizetendő vámot. Akkor egy meg nem nevezett mértékű büntető vámtételt is bejelentett amiatt, hogy India orosz kőolajat, valamint fegyverzetet vásárol, amivel anyagilag hozzájárul az orosz hadviselési képesség fenntartásához.

