Megjöttek a részletek: kiderült, mi csalhatott mosolyt Nagy Mártonék arcára

2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva – közölte a KSH. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél.

A részletes számaiban is megerősítette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az első becslését: bár a magyar ipar idén januárban a nyers adatok szerint 2,5 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához képest, munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal bővült az ágazat. Hasonlóra utoljára huszonhárom hónapja, 2024 februárjában volt példa.

