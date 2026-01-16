1p

Makró Hadügy, védelem, honvédelem Svédország SAAB

Megjöttek az első képek az új magyar vadászgépekről

mfor.hu

Nyárig kell megjönnie a négy új gépnek.

A stockholmi magyar nagykövetség osztott meg egy képet a Magyar Honvédség készülő új vadászgépeiről – vette észre a Telex.

A posztban azt írják, hogy 2026-ban lesz 20 éves a Magyar Légierő együttműködése a Saabbal, Magyarország pedig büszke üzemeltetője a Gripen JAS-39 típusú harci repülőgépeknek. Nyárig négy darab új Gripen C típusváltozat érkezik majd a Magyar Gripen-flottához, ezeket nézte meg a cég linköpingi gyárában Palóczi Péter nagykövet, miután tárgyalt a Saab vezetőivel és Gripen-programért felelős munkatársaival.

A magyar légierő jelenleg 14 darab Gripennel rendelkezik, ehhez csatlakozik majd a négy új gép. A magyar vadászgépek az elmúlt években rendszeresen teljesítettek légtérvédelmi feladatokat a Baltikumban, illetve Szlovákia, Szlovénia és Horvátország légterében is.

