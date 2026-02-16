2p

Makró Horvátország Olaj Oroszország Ukrajna

Megkapja a magyar kormány, amit kért: fontos hír jött a Barátság kőolajvezeték ügyében

mfor.hu

Szállítanak a horvátok.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik tranzit az ukrán oldalról, így Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül.

A szállítás hiánya miatt kisebb üzengetés is kitört a magyar kormány és Ukrajna közt, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en közzétett egy fotót tűzoltókról a vezeték égő infrastruktúrájáról, hozzátéve: Magyarország azért nem kommentálta nyilvánosan az incidenst, mert Oroszország a felelős. Erre válaszul Szijjártó Péter egyebek mellett azt írta, hogy márpedig az ukránok politikai okokból nem indítják újra az olajszállítást a Barátság vezetéken, ezért a szlovákokkal együtt a horvátokhoz fordultak.

Horvátország gazdasági minisztere, Ante Šušnjar a Reuters cikke szerint jelezte, hogy országa képes lenne eleget tenni Magyarország és Szlovákia kérésének. Közölte:

„Horvátország nem fogja megengedni, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön. Készek vagyunk segíteni az akut zavar megoldásában.”

Kijelentette: az együttműködés összhangban lesz az uniós joggal, valamint az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) szabályozásával.

