Megkapták az engedélyt, ilyen lesz az olimpiai falu Milánóban - videóval

A hét közepén megkapta az építési engedélyt az a konzorcium, amelyik a 2026-os milánói téli olimpia háttér infrastruktúrájának építésére vállalkozott – olvastuk az egyik konzorciumi tag, a Coima alapkezelő oldalán. Az alapkezelő két ingatlanalappal (Porta Romana, Coima ESG City Fund) vesz részt, a másik befektető a Prada Holding.

A vasúti raktárépületeket felújítják. Fotó: Porta Romana

A Porta Romana vasúti körzet teljes rehabilitációjának projektjét a CIB Bank anyavállalata, az olasz Intesa Sanpaolo finanszírozza. A befektetők 180 millió eurós beruházást vállaltak a mintegy 190 ezer négyzetméteres területen, ahol maga a vasúti övezet 26 ezer négyzetméteres lesz.

A kivitelezést is egy több cégből álló konzorcium végzi, az erről szóló szerződést is most írták alá. Itt szerephez jut az Impresa CEV SpA, a Grassi e Crespi Srl, a Milani Impianti Srl, valamint a Coima és a Covivo.

Ilyen lesz az egyik étterem az olimpiai faluban. Fotó: Porta Romana

Az építőipari és ingatlanfejlesztő vállalatoknak 2,5 évük lesz arra, hogy átadják a komplexumot a szervező testületeknek és Lombardia tartomány vezetőinek. A januári közlés szerint négy hónapos előnyben vannak a 2021-ben beadott előzetes tervekhez képest, mivel a bontások és a földmunkák már tavaly megkezdődtek.

A vasútállomást és környékét teljesen felújítják, íme a videó erről:

Az átalakított ipari ingatlanokat később közösségi célokra fogják használni, a lakóépületekben pedig egyetemi hallgatóknak alakítanak ki kollégiumi férőhelyeket. Természetesen lesznek kisebb üzletek, éttermek és szolgáltató cégek is helyet kapnak.

A mintegy 60 ezer négyzetméteren elterülő olimpiai falut a neves Skidmore, Owings & Merrill – SOM iroda tervezte. Alapvetésük az volt, hogy több generáció is egyszerre tudja használni a különféle épületeket, létesítményeket, legyen sok gyalogos felület, parkok és az egész akadálymentes kapcsolatban legyen a vasúti övezettel.

Modern épületek is tarkítják a képet a faluban. Foto: Porta Romana

A kivitelezőknek vállalniuk kellett, hogy a beépített anyagokat fenntartható módon előállított forrásokból hozzák, az üzemeltetőknek pedig ugyancsak ezt szem előtt tartva kell végezniük a munkát.

Az ideiglenesen használt épületeket szétszerelik és máshol felhasználják, a véglegesre tervezett épületek mindegyikének teljesíteni kell majd a nemzetközi LEED környezetvédelmi tanúsítvány feltételeit.

Integrálni akarják a falut a városi szövetbe. Fotó: Porta Romana

A faluban és közvetlen környékén felhasznált energia harmada megújuló forrásból származik majd. Napelemeket és napkollektorokat fognak telepíteni, az esővizet begyűjtik és újrahasznosítják, ezzel mintegy 40 százalékkal csökken a széndioxid-kibocsátás a fűtéskor és a hűtéskor.

A téli olimpia 2026 februárjában kezdődik. Olaszországban ez lesz a téli sportok harmadik világeseménye. 1956-ban már vendégül látták Cortina d’Ampezzoban a versenyzőket és a közönséget, legutóbb pedig 2006-ban Torino volt a házigazda.