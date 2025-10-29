Megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exvejének a türelmes hitelezők

Egyelőre úgy tűnik, hogy átmenetileg megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exvejének a hitelezői, így még maradt arra esély, hogy Homlok Zsolt megmentheti cégét a csődtől. A Cégközlönyben ugyanis megjelent a Szombathelyi Törvényszék október 21-i végzése, amely arról tanúskodik, hogy a Homlok Zrt. kapott még egy kis időt a pénzügyei rendezésére.

A 2025. április 23. napján közzétett végzéssel megindult fizetési haladékot a felek kérelmének megfelelően 365 napra meghosszabbítja, a meghosszabbított fizetési haladék 2026. április 23. napján 0 órakor lejár

– szerepel a bírósági papírban.

A Homlok Zrt.-nél október 17-én tartottak csődegyezségi tárgyalást. Ez már a második találkozó volt a cég és a hitelezői között, ugyanis július 18-án már volt egy forduló. A tárgyalásra a hitelezőkön kívül a kijelölt vagyonfelügyelőt, a Bonum Sanatio Kft.-t hívták meg. Összesen négy napirendi pontot tárgyaltak, például döntöttek a fizetőképesség helyreállítását célzó programról, valamint az adóst megillető fizetési haladék meghosszabbításáról. Utóbbiról már muszáj volt állást foglalni.

Homlok Zsolt és Mészáros Ágnes még házaspárként

Fotó: Fotó: Szombathelyi Swietelsky-Haladás

Az április 9-én derült ki, hogy csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Homlok Építő Zrt., és a bíróság úgy döntött, további döntésig ideiglenes fizetési haladék illeti meg a szombathelyi székhelyű társaságot. A szabályok szerint az adóst a csődeljárásban fizetési haladék illeti meg, amely a csődeljárás elrendelésének közzétételét követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig tart – ez valamikor augusztusban járhatott le. A hitelezők egyetértésével azonban meghosszabbítható oly módon, hogy annak teljes időtartama a meghosszabbítással együtt sem haladhatja meg a csődeljárás kezdő időpontjától számított 365 napot. Ezt tehát megszavazták a hitelezők, de a 2026. áprilisi időpont már a végső dátum. Ha addig nincs megoldás, akkor kezdődik a felszámolás, és a hitelezőket az értékesíthető ingatlanokból és ingóságokból próbálhatják meg kielégíteni.

Homlok Zsoltnak lett még egy kis ideje. A fizetési haladék időtartama alatt ugyanis megpróbálhat csődegyezséget kötni a hitelezőivel, ennek érdekében csődegyezségi tárgyalásokat tarthat, amelyen a hitelezők szavaznak az adós egyezségi javaslatának és reorganizációs tervének elfogadásáról. Azt továbbra sem tudni, hogy pontosan mekkora tartozásai vannak a Homlok Zrt.-nek és kik a hitelezői, ugyanakkor a hosszabbítás tényéből úgy tűnik, hogy a hitelezőknek egyelőre nem az a szándéka, hogy a cég csődbe menjen.

Kapcsolódó cikk Bevihetik a kegyelemdöfést Mészáros Lőrinc exvejének hitelezői Homlok Zsolt megmentené cégét a csődtől.

A Homlok Építő Zrt. fő tevékenysége a vasútépítés, vasúti pálya átépítése, felújítása volt, de emellett komoly szakmai tapasztalattal rendelkeztek a mérnöki létesítmények építése, a magasépítés különböző területén is. Referenciái között szerepelt a Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése a GYSEV megrendelésére, a vasúti tárolópályák létesítése és összekötő pálya építése a Tiszai Finomítóban a Mol számára, valamint egy vasúttörténeti park kivitelezése Celldömölkön a helyi önkormányzat pénzéből. A 2021-ben alapított cég 51 százalékban Homlok Zsolt, 49 százalékban Homlok Tibor tulajdona, utolsó teljes üzleti évében, 2023-ban 2,1 milliárd forintos forgalom mellett mindössze 11,8 millió forint nyereséggel zárt. Homlok Zsolt 2017-ben vette feleségül Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, melyet követően a vállalkozása kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán a Homlok-Mészáros házasság véget ért, a szárnyaló cégről pedig hamar kiderült, hogy annyira nem is szárnyaló.

Használt 2Rule mez is eladó

Szintén Homlok Zsolt kálváriájához tartozik, hogy szomorú fejezeténél tart a cége által csődbe vitt Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. felszámolása. A felszámoló a Cégközlönyben megjelent közlemény szerint szeptember után novemberre is pályázatot írt ki a cég vagyontárgyaira, köztük a Haladás korábbi játékosai által használt mezekre. Összesen 61 darab 2Rule márkájú mezt és 70 darab 2Rule márkájú rövidnadrágot lehet megszerezni. Az még 2018-ban derült ki, hogy a Puskás Akadémia mellett a Haladás is a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule sportszermárkát választotta a szezonra. A 2Rule a Magyar Sportmárka Zrt. által bejegyzett sportmárka, 2018-ban alapította a leggazdagabb magyar.

Az tavaly nyáron lett hivatalos, hogy megszűnik a nagy múltú magyar futballklubot működtető cég annak 600 millió forintos tartozása miatt. A Haladás Marketing Kft. volt a többségi tulajdonosa a csapat mögött álló Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.-nek, és ennek 2022-ben lett a gazdája Homlok Zsolt.