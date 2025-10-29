4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Homlok Zsolt Mészáros Lőrinc

Megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exvejének a türelmes hitelezők

Vég Márton
Vég Márton

Homlok Zsolt cégének áprilisig maradt ideje, hogy rendezze a tartozásait.

Egyelőre úgy tűnik, hogy átmenetileg megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exvejének a hitelezői, így még maradt arra esély, hogy Homlok Zsolt megmentheti cégét a csődtől. A Cégközlönyben ugyanis megjelent a Szombathelyi Törvényszék október 21-i végzése, amely arról tanúskodik, hogy a Homlok Zrt. kapott még egy kis időt a pénzügyei rendezésére.

A 2025. április 23. napján közzétett végzéssel megindult fizetési haladékot a felek kérelmének megfelelően 365 napra meghosszabbítja, a meghosszabbított fizetési haladék 2026. április 23. napján 0 órakor lejár

– szerepel a bírósági papírban.

A Homlok Zrt.-nél október 17-én tartottak csődegyezségi tárgyalást. Ez már a második találkozó volt a cég és a hitelezői között, ugyanis július 18-án már volt egy forduló. A tárgyalásra a hitelezőkön kívül a kijelölt vagyonfelügyelőt, a Bonum Sanatio Kft.-t hívták meg. Összesen négy napirendi pontot tárgyaltak, például döntöttek a fizetőképesség helyreállítását célzó programról, valamint az adóst megillető fizetési haladék meghosszabbításáról. Utóbbiról már muszáj volt állást foglalni.

Homlok Zsolt és Mészáros Ágnes még házaspárként
Homlok Zsolt és Mészáros Ágnes még házaspárként
Fotó: Fotó: Szombathelyi Swietelsky-Haladás

Az április 9-én derült ki, hogy csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Homlok Építő Zrt., és a bíróság úgy döntött, további döntésig ideiglenes fizetési haladék illeti meg a szombathelyi székhelyű társaságot. A szabályok szerint az adóst a csődeljárásban fizetési haladék illeti meg, amely a csődeljárás elrendelésének közzétételét követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig tart – ez valamikor augusztusban járhatott le. A hitelezők egyetértésével azonban meghosszabbítható oly módon, hogy annak teljes időtartama a meghosszabbítással együtt sem haladhatja meg a csődeljárás kezdő időpontjától számított 365 napot. Ezt tehát megszavazták a hitelezők, de a 2026. áprilisi időpont már a végső dátum. Ha addig nincs megoldás, akkor kezdődik a felszámolás, és a hitelezőket az értékesíthető ingatlanokból és ingóságokból próbálhatják meg kielégíteni.

Homlok Zsoltnak lett még egy kis ideje. A fizetési haladék időtartama alatt ugyanis megpróbálhat csődegyezséget kötni a hitelezőivel, ennek érdekében csődegyezségi tárgyalásokat tarthat, amelyen a hitelezők szavaznak az adós egyezségi javaslatának és reorganizációs tervének elfogadásáról. Azt továbbra sem tudni, hogy pontosan mekkora tartozásai vannak a Homlok Zrt.-nek és kik a hitelezői, ugyanakkor a hosszabbítás tényéből úgy tűnik, hogy a hitelezőknek egyelőre nem az a szándéka, hogy a cég csődbe menjen.

A Homlok Építő Zrt. fő tevékenysége a vasútépítés, vasúti pálya átépítése, felújítása volt, de emellett komoly szakmai tapasztalattal rendelkeztek a mérnöki létesítmények építése, a magasépítés különböző területén is. Referenciái között szerepelt a Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése a GYSEV megrendelésére, a vasúti tárolópályák létesítése és összekötő pálya építése a Tiszai Finomítóban a Mol számára, valamint egy vasúttörténeti park kivitelezése Celldömölkön a helyi önkormányzat pénzéből. A 2021-ben alapított cég 51 százalékban Homlok Zsolt, 49 százalékban Homlok Tibor tulajdona, utolsó teljes üzleti évében, 2023-ban 2,1 milliárd forintos forgalom mellett mindössze 11,8 millió forint nyereséggel zárt. Homlok Zsolt 2017-ben vette feleségül Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, melyet követően a vállalkozása kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán a Homlok-Mészáros házasság véget ért, a szárnyaló cégről pedig hamar kiderült, hogy annyira nem is szárnyaló.

Használt 2Rule mez is eladó

Szintén Homlok Zsolt kálváriájához tartozik, hogy szomorú fejezeténél tart a cége által csődbe vitt Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. felszámolása. A felszámoló a Cégközlönyben megjelent közlemény szerint szeptember után novemberre is pályázatot írt ki a cég vagyontárgyaira, köztük a Haladás korábbi játékosai által használt mezekre. Összesen 61 darab 2Rule márkájú mezt és 70 darab 2Rule márkájú rövidnadrágot lehet megszerezni. Az még 2018-ban derült ki, hogy a Puskás Akadémia mellett a Haladás is a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule sportszermárkát választotta a szezonra. A 2Rule a Magyar Sportmárka Zrt. által bejegyzett sportmárka, 2018-ban alapította a leggazdagabb magyar.

Az tavaly nyáron lett hivatalos, hogy megszűnik a nagy múltú magyar futballklubot működtető cég annak 600 millió forintos tartozása miatt. A Haladás Marketing Kft. volt a többségi tulajdonosa a csapat mögött álló Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.-nek, és ennek 2022-ben lett a gazdája Homlok Zsolt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

export,import

A külkereskedelmi számok mögé néztünk, és nem lettünk tőle boldogok

Ránézésre erősen indította a szeptembert a hazai külkereskedelem. Az export és az import is bővült, miközben a többletünk még mindig meghaladja az 500 millió eurót. A számok mögé nézve már nem ennyire pozitív a kép, továbbra is inkább a reménykedésé a főszerep.

Komoly házi feladatot kapott Szijjártó Péter

Komoly házi feladatot kapott Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszternek a felemás szeptemberi külkereskedelmi adatokat kell értékelnie.

Lázár János nagyot ígért a nőknek

A miniszter teljes szja-mentességet vizionál minden anyának. 

Oszkó Péter: A Fidesz propagandagépezetének semmilyen eszköze nem fogott a Tisza Párton

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója az október 27-ei élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 86. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Most nem lesz elég, ha Orbán Viktor felhívja Donald Trumpot

Most nem lesz elég, ha Orbán Viktor felhívja Donald Trumpot

A múlt héten az Egyesült Államok nagyon kemény intézkedést hirdetett meg: azokat a cégeket, amelyek még november végén is vásárolnak olajat a két legnagyobb orosz iparági vállalattól, kizárják a dollárelszámolási rendszerből. Ez Magyarország számára is feladja a leckét, pedig lett volna 3,5 évünk diverzifikálni az olajvásárlásunkat.

27 kilométer vasutat épít a kormány Ferihegyre, de a Köki marad

27 kilométernyi vasutat építene a kormány Ferihegyig, de a Köki marad

Lázár János és Nagy Márton az Mfor kérdésére beszéltek az új repülőtéri vasút nyomvonalának részleteiről, és azt is elmondták, mekkora szakaszon fognak a föld alatt járni a vonatok. Az építési és közlekedési miniszter hatsávos autópályát is építene, a nemzetgazdasági miniszter szerint pedig a turizmus akár a magyar GDP 18 százalékát is kiteheti majd, ha megvalósulnak a fejlesztések.

Lehet változás a nyugdíjakban és az adóinkban? Élőben Oszkó Péter válaszai a Klasszis Klub Live-ban

Lehet változás a nyugdíjakban és az adóinkban? Élőben beszélgettünk Oszkó Péterrel – a Klasszis Klub Live-ban

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszolt a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Trump szankciói Magyarországon csattanhatnak? Orbán Viktor nem akárhová utazik

Trump szankciói Magyarországon csattanhatnak? Orbán Viktor nem akárhová utazik

Megszólalt a külgazdasági és külügyminiszter az új Oroszországot érintő szankciók témájában, egyúttal pedig azt is elárulta, hogy a magyar miniszterelnök az Egyesült Államokba látogathat a jövő héten. 

Könyörög az Országos Kereskedelmi Szövetség, hogy legyen vége az árrésstopnak

Könyörög az Országos Kereskedelmi Szövetség, hogy legyen vége az árrésstopnak

A szervezet szerint az intézkedés fenntartását semmi sem indokolja.

Hidegzuhany a benzinkutakon: rég nem látott drágulás jön

Hidegzuhany a benzinkutakon: rég nem látott drágulás jön

A benzin ára 5, a dízelé 10 forinttal nő.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168