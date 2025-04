Megkérdezték a magyar cégeket, mit várnak a jövőben?

Az üzleti kilátások idén januárban érték el mélypontjukat, azután enyhe pozitív elmozdulás történt. A GKI üzleti bizalmi indexe áprilisban 1 ponttal emelkedett márciushoz képest – ez hibahatáron belüli változás. Életjelet adott magáról az ipari szektor, bizalmi indexe csaknem 3 pontot emelkedett az előző hónaphoz képest, ugyanakkor a szolgáltatói szféra hasonló mutatója 2 ponttal csökkent. A kereskedelmi és az építőipari bizalmi index gyakorlatilag stagnált havi alapon. Továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor áprilisban nem változott az egy hónappal korábbihoz képest. Egyik vizsgált ágazatban sem következett be érdemi változás. A következő három hónapban a vállalkozások 9 százaláka készül a létszám bővítésére, míg 11 százaléka szűkítené azt.

Kapcsolódó cikk Tudja, mennyi ideig marad állás nélkül egy átlagos magyar munkanélküli? A KSH friss adataiból ez is kiderül. De vajon nőtt vagy csökkent a foglalkoztatottak száma februárban?

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése áprilisban érezhetően romlott, ezzel e mutató visszatért a tavaly év végi szintre. Az árindikátor, ami az üzleti szféra árképzési terveit egyetlen számba sűríti, a negyedik hónapban is számottevően csökkent az előző felméréshez képest. Ezzel e mutató hat havi mélypontjára esett. Mind a négy szektorban csökkentek az áremelési szándékok, különösen nagyot a kereskedelemben. A következő három hónapban a cégek 26 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8 százaléka készül.

Hány cég szeretne árat emelni?

Fotó: Depositphotos

A GKI fogyasztói bizalmi index 2024 novemberében érte le mélypontját, azóta valamivel kedvezőbb a lakosság hangulata. Áprilisban e mutató másfél ponttal állt magasabban, mint márciusban. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetének megítélését érdemben, míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait kissé javulónak értékelte. Az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is javulónak gondolják az előző hónaphoz képest. Ugyancsak jobb lett a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is. A lakosság inflációs várakozása csökkent, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás is kedvezőbbé vált az előző hónaphoz képest.