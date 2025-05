Megkérdezték a magyarokat az anyagi helyzetükről, íme a végeredmény

A válaszok számos demográfiai különbségre is rávilágítottak. A munkahely elvesztése elsősorban a fiatalabbakat aggasztja, míg az időskori anyagi helyzet érthető módon elsősorban az 50+ korosztályt, illetve a nőket nyomasztja. A megbetegedéstől és annak pénzügyi kockázataitól a férfiak és a magasabb jövedelműek szoronganak leginkább.

A lakosság döntő többsége (89 százalék) egzisztenciális szempontból bizonytalanságot érzékel, a felnőtt népesség alig néhány százaléka érez maga mögött stabil pénzügyi hátteret. A legtöbben változatlanul az inflációtól tartanak, ezt a megkérdezettek bő harmada (36 százalék) nevezte meg első számú anyagi veszélyként. Az időskori anyagi biztonság a második legnagyobb félelem: minden negyedik válaszadó (24 százalék) aggódik amiatt, hogy a nyugdíja nem fedezi majd az időskori kiadásait. A megkérdezettek számára stresszforrást jelent a munkahely elvesztésétől (15 százalék), vagy egy tartós betegségtől (14 százalék) való félelem is.

Továbbra is az infláció a legnagyobb kockázat, a fogyasztás visszafogása pedig a leggyakoribb válságkezelő eszköz a Provident megbízásából a magyar lakosság körében készült reprezentatív kutatás. A mostantól negyedévente elvégzett kutatás eredményeiből az is kiderült: az anyagi bizonytalanság a pénzügyi tudatosság alacsony szintjével párosul, ami különösen felértékeli a személyre szabott pénzügyi tanácsadást – írja laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit.

