Megkérdezték, legyen-e 13. havi nyugdíj, íme a válasz!

Bár a kabinet rendszeresen kormányzati kegyként tálalja a juttatás két lépcsőben történt visszaépítését, az időskorúak élelmiszer-vásárlási szokásaira épülő, havonta megjelenő Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérések rendszeresen azt bizonyítják, a havi nagybevásárlások értéke nagyobb arányban nő, mint a nyugdíjaknak még a 13. havi juttatással is együtt számított összege.

A magyar választók közel háromnegyede (74 százalék) szerint meg kell tartani a 13. havi nyugdíjat – derül ki a Fidesz-közeli Nézőpont Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásából . A felmérés kérdése így szólt: „Ön szerint a 13. havi nyugdíjat akkor is meg kell tartani jelenlegi formájában, ha az Európai Unió szakértői annak csökkentését javasolják?”

