1p
Makró GDP Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Megkésett repülőrajt? Nagyon rég láttunk ilyen erős számot a magyar gazdaságból

mfor.hu

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint 1,7 százalékkal bővült a GDP idehaza az első negyedévben, 2025 azonos időszakához viszonyítva. Ennél magasabb, éves szintű növekedési ütemet legutóbb 2022 harmadik negyedévében láttunk.

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal bővült – közölte első becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.

A témában hamarosan részletes elemzéssel jelentkezünk majd.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A Matolcsy-éra alapítványairól is beszélt Varga Mihály jegybankelnök

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) reputációját helyre kell állítani, a rendőrségi ügyekben a jegybank készen áll arra, hogy segítsék az igazságszolgáltatás munkáját. Emellett szeretnék a feleslegessé vált ingatlanjaikat értékesíteni – egyebek mellett ezekről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.

Vajon ezt a pénzt is hazahozza Magyar Péter Brüsszelből?

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon, ami indokolttá teszi a célzott, hozzáadott értékre épülő specializációt – írja a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzésében. A finanszírozási környezet – különösen a SAFE-program forrásainak elérhetősége és azok stratégiai, állami koordinációja – meghatározó lesz abban, hogy a magyar védelmi ipar képes-e a következő évtizedben érdemi növekedési pályára állni.

Egy rakás NER-es vezérigazgatót rúghatnak ki az állami cégek éléről

Főleg Kapitány István és Vitézy Dávid gondolkodhat el azon, hogy kiket tesz majd lapátra a NER-t kiszolgáló állami cégek vezetői közül.

Megint feljebb srófolják ezeknek az üzemanyagoknak a piaci árát

Egyforma mértékkel nőnek az árak csütörtöktől. 

Kritikus a helyzet a Hormuzi-szoros, másfélszeresére nőtt az olajár

A Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom február óta gyakorlatilag leállt – közölte kedden az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Az átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent.

Berobbant márciusban az autópiac, Magyarország is remekelt

Az Európai Unióban jelentősen növekedett az új autók értékesítése 2026 első negyedévében, a folyamat mögött számos gazdasági, technológiai és geopolitikai tényező húzódik meg. Az ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) friss adatai alapján az eladások szerkezete átalakult: látványosan megugrott az érdeklődés az elektromos autók iránt, miközben a kínai autógyártók piaci részesedése tovább növekedett.

A Tocsik-ügy mintájára visszaszerezhetők a felhalmozott oligarchavagyonok?

A vagyonvisszaszerzés lehetőségéről, az új Fidesz-frakció friss tagjairól és nagy hiányzóiról, a „poloskázás” miatti bocsánatkérésről, illetve az eddigi kormánypropaganda háttérbe szorulásáról is beszélgetett az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kollégánk, Dobos Zoltán Rangos Katalinnal és Rónai Egonnal.

Varga Mihály_április

Varga Mihály az euróról, Orbán Viktorról, Magyar Péterről és az új kormánytagokról is beszélt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően 6,25 százalékon hagyta az irányadó rátát a választások utáni első kamatdöntő ülésén. A 15 órakor kezdődő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök a monetáris politika irányvonalai mellett számos kérdést kapott a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekkel és a Tisza gazdasági ígéreteivel kapcsolatban is.

Áfacsökkentéssel kezdhet a Tisza-kormány

A leendő agrárminiszter bejelentése szerint a zöldség-gyümölcs ágazatban 5 százalékra csökkenhet az áfa mértéke. Ennek hatásairól beszélt kollégánk, Király Béla az ATV Start című műsorban. Téma volt még a magyar agrárium előtt álló kihívások mellett az is, milyen gazdasági hatása lehet annak, hogy az új kormány elkötelezettséget mutat az euró bevezetésére.

Itt van Varga Mihályék első döntése a kormányváltás után

Megtartotta első kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az április 12-i választás és a Tisza Párt kétharmados győzelme óta. Hiába a politikai változás, a jegybank nem módosított, és 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG