Megkésett repülőrajt? Nagyon rég láttunk ilyen erős számot a magyar gazdaságból

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal bővült – közölte első becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.

A témában hamarosan részletes elemzéssel jelentkezünk majd.