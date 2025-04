Megköszönheti Trumpnak, aki hétvégn tankolni megy

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Ha a csökkenést a fogyasztói áraikban is érvényesítik a kutak, akkor szombattól ennyivel olcsóbban lehet majd tankolni is. Pénteken az oldal az alábbi átlagárakat mérte, tehát ezek az összegek csökkenhetnek szombattól 2, illetve 3 forinttal:

A Holtankoljak.hu információi szerint szombattól, azaz április 4-étől a nemzetközi piacokon bekövetkezett olajár-csökkenés hatására hazánkban is csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A benzinért bruttó 2, a gázolajért bruttó 3 forinttal kell majd kevesebbet fizetni a benzinkutaknak.

