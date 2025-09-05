Meglepetés: fordulat az ipari termelésben

Mint arról beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli közlése szerint 2 százalékkal bővült az ipari termelés az előző hónaphoz képest, éves szinten viszont 1 százalékkal mérséklődőtt.

A mélypontról tehát elmozdulás látszik, de az első hét hónapot nézve még mindig 3,5 százalékkal maradt el a tavalyi év azonos időszakától a termelés. A járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában növekedést mértek júliusban, de a villamos berendezések gyártása (tehát az akkumulátorgyártás) visszaesett.

BMW-re várva

„A havi változás jelentős pozitív meglepetés. Az előjelek, mint a magyar gyártók európai eladásai, vagy a német ipari rendelések változása inkább a stagnálást, vagy még inkább a visszaesést vetítették előre” – kommentálta az adatokat Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. A járműgyártás teljesítménye jelentősen ugorhatott tavaly júliushoz képest, de a szokásos, nyári autóipari leállások miatt ezt az augusztusi adattal együtt lehet érdemben értékelni.

Az európai üzleti hangulatban fokozatos javulás érzékelhető az elmúlt hónapokban, ami kedvezően hathat a hazai exportőrök külső keresletére. De jelen állás szerint a nagyobb, bejelentett projektek közül egyedül a BMW debreceni gyára léphet belátható időn belül – az idei év végén, vagy a jövő év elején – termelésbe. Nagy szerint az Egyesült Államok Magyarországgal szembeni vámszintje jelentős veszteséget okoz az árverseny-képesség terén: a vám mértéke októberre már eléri a 17 százalékot.

Rosszabbul termelünk, mint négy éve

A vártnál érdemben kedvezőbben alakult az ipar termelése a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábor szerint is. „A járműgyártásban véget érhetett a több hónapnyi szenvedés. Az élelmiszeripar növekvő termelése némileg meglepő, hiszen itt nem mindig látunk jó adatokat, például az év eleji száj- és körömfájás járvány miatt sem” – írja Regős. Arra ő is felhívta a figyelmet, hogy a júliusi járműipari adatot az augusztusival együtt érdemes értékelni.

Az akkumulátorgyártás teljesítményét lesújtónak nevezte.

A húzóágazatnak szánt iparág termelése a legtöbb hónapban csökken, a jelentős beruházások ellenére sem tud hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez. A CATL beruházása fellendülést hozhat, de a meglévő gyárak kapacitás-kihasználtságán is lenne mit javítani az elemző szerint.

A CATL indulása pörgetheti fel az akkumulátorgyártást – de mikor?

A jelentős beruházások és támogatások ellenére az ipar termelési volumene továbbra is 5,7 százalékkal elmarad a 2021-es havi átlagtól. A havi 2 százalékos bővülés tehát jelentősnek hangzik, de még messze van attól, hogy utolérje a négy évvel ezelőtti termelés szintjét. Ráadásul a német gazdaságból érkező mai rendelésállomány-adat sem arra utal, hogy legfontosabb külkereskedelmi partnerünk ipara magára találna. Havi szinten 2,9 százalékkal, éves szinten 3,4 százalékkal csökkent az új rendelések volumene.

Kevesebbet rendelnek a németek

A havi bővülést a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője, Molnár Dániel is jelentősnek nevezte. „Az élelmiszeripar a kilábalás jeleit mutatta. A járműipari adatokat azonban a rendszeres nyári leállások érdemben befolyásolhatják, ezért azokat fenntartásokkal kell kezelni” – írta az elemző. A feldolgozóipar túl lehet a mélyponton, de a teljesítményt illetően nem számít gyökeres fordulatra. „A fogyasztás élénkülése és az Otthon Start nyomán beinduló építőipari aktivitás a feldolgozóipar egyes szegmenseiben fellendülést hozhat a következő hónapokban. A kilábalás sebességét viszont mindenképpen a külső kereslet fogja befolyásolni” – tette hozzá.

Az ING Bank szenior elemzője, Virovácz Péter pozitív meglepetésként értékelte a legfrissebb ipari adatokat. „Júliusban lényegében annyi történt, hogy a megelőző két hónapban látott csökkenést követően visszakorrigált a termelés szintje az áprilisban látottra” – írja Virovácz. A trendszerű csökkenés nem állt meg, de a mostani korrekció reményt ad arra, hogy talán ezen a gyenge szinten ugyan, de stabilizálódhat az ipari kibocsátás.

Az autóiparban viszont a különböző bizalmi indexek és rendelésállomány alakulása alapján inkább arra következtethetünk, hogy csak átmeneti változást láthatunk.

„A mai német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat és így már három egymást követő hónapban (május–július) zsugorodott az új rendelések volumene. Ezzel együtt a német ipar rendelésállománya ismét 15 százalékkal alacsonyabb, mint a 2021. év havi átlaga, vagyis ez alapján a jövőkép aligha bíztató” – írja az elemző. Úgy látja, az ipar mellett a kiskereskedelemben is ennél jobb teljesítményre lenne szükség ahhoz az augusztus-szeptemberi időszakban, hogy egy dinamikusabb gazdasági növekedésében bizakodhassunk.

A Nemzetgazdasági Minisztérium kommentjében azt írta: megvédik a magyarországi ipart, a 47 ezer milliárd forintos Országépítési Terv keretében pedig újjáépítik Magyarország infrastruktúráját 2035-ig. A 150 új gyár program pedig több mint 10 ezer milliárd forint értékű beruházást érinthet.

Az ipari termelésre vonatkozó részletesebb adatokat szeptember 12-én, pénteken teszi közzé a KSH.