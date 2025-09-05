Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

5p
Meglepetés: fordulat az ipari termelésben

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

Pozitív csalódás a havi 2 százalékos bővülés az ipari termelésben, de továbbra is a négy évvel ezelőtti szint után fut a szektor. Az élelmiszeripar magára talált a száj- és körömfájásjárvány után, de az akkumulátorgyártás teljesítménye lesújtó. A német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat, ami nem biztató a következő hónapokra nézve.

Mint arról beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli közlése szerint 2 százalékkal bővült az ipari termelés az előző hónaphoz képest, éves szinten viszont 1 százalékkal mérséklődőtt.

A mélypontról tehát elmozdulás látszik, de az első hét hónapot nézve még mindig 3,5 százalékkal maradt el a tavalyi év azonos időszakától a termelés. A járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában növekedést mértek júliusban, de a villamos berendezések gyártása (tehát az akkumulátorgyártás) visszaesett.

BMW-re várva

„A havi változás jelentős pozitív meglepetés. Az előjelek, mint a magyar gyártók európai eladásai, vagy a német ipari rendelések változása inkább a stagnálást, vagy még inkább a visszaesést vetítették előre” – kommentálta az adatokat Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. A járműgyártás teljesítménye jelentősen ugorhatott tavaly júliushoz képest, de a szokásos, nyári autóipari leállások miatt ezt az augusztusi adattal együtt lehet érdemben értékelni.

Az európai üzleti hangulatban fokozatos javulás érzékelhető az elmúlt hónapokban, ami kedvezően hathat a hazai exportőrök külső keresletére. De jelen állás szerint a nagyobb, bejelentett projektek közül egyedül a BMW debreceni gyára léphet belátható időn belül – az idei év végén, vagy a jövő év elején – termelésbe. Nagy szerint az Egyesült Államok Magyarországgal szembeni vámszintje jelentős veszteséget okoz az árverseny-képesség terén: a vám mértéke októberre már eléri a 17 százalékot.

Rosszabbul termelünk, mint négy éve

A vártnál érdemben kedvezőbben alakult az ipar termelése a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábor szerint is. „A járműgyártásban véget érhetett a több hónapnyi szenvedés. Az élelmiszeripar növekvő termelése némileg meglepő, hiszen itt nem mindig látunk jó adatokat, például az év eleji száj- és körömfájás járvány miatt sem” – írja Regős. Arra ő is felhívta a figyelmet, hogy a júliusi járműipari adatot az augusztusival együtt érdemes értékelni.

Az akkumulátorgyártás teljesítményét lesújtónak nevezte.

A húzóágazatnak szánt iparág termelése a legtöbb hónapban csökken, a jelentős beruházások ellenére sem tud hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez. A CATL beruházása fellendülést hozhat, de a meglévő gyárak kapacitás-kihasználtságán is lenne mit javítani az elemző szerint. 

A CATL indulása pörgetheti fel az akkumulátorgyártást – de mikor?
A CATL indulása pörgetheti fel az akkumulátorgyártást – de mikor?
Fotó: Facebook/CATL

A jelentős beruházások és támogatások ellenére az ipar termelési volumene továbbra is 5,7 százalékkal elmarad a 2021-es havi átlagtól. A havi 2 százalékos bővülés tehát jelentősnek hangzik, de még messze van attól, hogy utolérje a négy évvel ezelőtti termelés szintjét. Ráadásul a német gazdaságból érkező mai rendelésállomány-adat sem arra utal, hogy legfontosabb külkereskedelmi partnerünk ipara magára találna. Havi szinten 2,9 százalékkal, éves szinten 3,4 százalékkal csökkent az új rendelések volumene.

Kevesebbet rendelnek a németek

A havi bővülést a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője, Molnár Dániel is jelentősnek nevezte.  „Az élelmiszeripar a kilábalás jeleit mutatta. A járműipari adatokat azonban a rendszeres nyári leállások érdemben befolyásolhatják, ezért azokat fenntartásokkal kell kezelni” – írta az elemző. A feldolgozóipar túl lehet a mélyponton, de a teljesítményt illetően nem számít gyökeres fordulatra. „A fogyasztás élénkülése és az Otthon Start nyomán beinduló építőipari aktivitás a feldolgozóipar egyes szegmenseiben fellendülést hozhat a következő hónapokban. A kilábalás sebességét viszont mindenképpen a külső kereslet fogja befolyásolni” – tette hozzá.

Az ING Bank szenior elemzője, Virovácz Péter pozitív meglepetésként értékelte a legfrissebb ipari adatokat. „Júliusban lényegében annyi történt, hogy a megelőző két hónapban látott csökkenést követően visszakorrigált a termelés szintje az áprilisban látottra” – írja Virovácz. A trendszerű csökkenés nem állt meg, de a mostani korrekció reményt ad arra, hogy talán ezen a gyenge szinten ugyan, de stabilizálódhat az ipari kibocsátás. 

Az autóiparban viszont a különböző bizalmi indexek és rendelésállomány alakulása alapján inkább arra következtethetünk, hogy csak átmeneti változást láthatunk.

„A mai német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat és így már három egymást követő hónapban (május–július) zsugorodott az új rendelések volumene. Ezzel együtt a német ipar rendelésállománya ismét 15 százalékkal alacsonyabb, mint a 2021. év havi átlaga, vagyis ez alapján a jövőkép aligha bíztató” – írja az elemző. Úgy látja, az ipar mellett a kiskereskedelemben is ennél jobb teljesítményre lenne szükség ahhoz az augusztus-szeptemberi időszakban, hogy egy dinamikusabb gazdasági növekedésében bizakodhassunk. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium kommentjében azt írta: megvédik a magyarországi ipart, a 47 ezer milliárd forintos Országépítési Terv keretében pedig újjáépítik Magyarország infrastruktúráját 2035-ig. A 150 új gyár program pedig több mint 10 ezer milliárd forint értékű beruházást érinthet. 

Az ipari termelésre vonatkozó részletesebb adatokat szeptember 12-én, pénteken teszi közzé a KSH.

A júliusi ipari termelés ugyan éves szinten ha enyhén, 1 százalékkal, de még mindig negatív, az előző havinál legalább már magasabb.

