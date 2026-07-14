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Meglepő, melyik ágazat húzta felfelé a magyar ipar legfrissebb számait

mfor.hu

A feldolgozóipar és a járműgyártás stagnált, a számítógépgyártás viszont szárnyalt májusban: az előző évhez képest 132 százalékos bővülést mért a KSH. Eközben az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása is visszaesett tavalyhoz képest.

5,4 százalékkal nőtt az ipari termelés májusban a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal nagyobb volt a 2026. áprilisinál.

Az ipar belföldi értékesítése 6,9, a feldolgozóiparé 5,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése stagnált, az alágak többségében visszaesés történt. A legnagyobb súlyú járműgyártás volumene 0,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 12,3 százalékkal bővült, míg a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 9 százalékkal csökkent. 

A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 43 százalékkal bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 132 százalékkal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 19,5 százalékkal visszaesett. 

A villamos berendezés gyártása 5,3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 0,4, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 8,7 százalékkal csökkent.

Esés, most először

A KSH idén először visszaesést mért a gép, gépi berendezés gyártásában: a kibocsátás 11 százalékkal csökkent májusban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 

Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 4,5 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, a külpiaci eladások nőttek, míg a hazaiak csökkentek. A legnagyobb súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 5,8 százalékkal elmaradt az előző év májusától.

Az ipari export volumene 1,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A járműgyártás kivitele 2,3, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 44 százalékkal nőtt.

Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 22 százalékos volumenbővülést Észak-Alföldön, a legjelentősebb, 25 százalékos visszaesést Pest régióban regisztrálta a KSH.

A friss adatok részletes elemzői értékelését a délelőtt folyamán olvashatják az Mfor oldalán. 

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