4p
Makró Bóka János Dánia Európai Unió

Meglepő ajándékot kapott Dániából a magyar kormány minisztere

mfor.hu

Bóka János cserébe értékelte a dán soros elnökséget. Nem túl jóra.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jobbára elégségesre értékelte a leköszönő dán uniós elnökséget a Facebook-oldalán kedden közzétett bejegyzésében.

A migrációval kapcsolatban a miniszter azt írta:

„a dán elnökség megtette, amit egy elnökség megtehet az innovatív megoldások elősegítése érdekében. Az Európa Tanácsban is szervezte az ellenállást a nemzetközi egyezmények újraértelmezése és a nemzetközi bírói gyakorlat átalakítása érdekében. De a Migrációs Paktum felülvizsgálata tabu volt számára, és asszisztált egy olyan szolidaritási mechanizmus elfogadásához, ami semmibe veszi Magyarország határvédelmi erőfeszítéseit és migránsok relokációjára kötelezne bennünket… Osztályzat: közepes”.

A versenyképesség kapcsán a miniszter azt írta: az elnökség igyekezett előmozdítani az adminisztratív és szabályozási terheket csökkentő omnibus csomagokat – az Európai Parlament szabotálása mellett. Nem tudott azonban valódi ellensúlyt képezni vagy legalább érdemi felügyeletet megvalósítani a bizottság kereskedelempolitikája felett. A versenypolitikai fókusz pedig szép lassan átcsúszott biztonság- és védelempolitikai irányba. Az elnökség keresztülerőltette a tanácson az orosz gázimport betiltását célzó RepowerEU szabályozást, ami tovább növeli a már amúgy is magas energiaárakat és ellátásbiztonsági kockázatot is jelent. A 2040-re vonatkozó, 90 százalékos üvegházhatású gáz csökkentését előíró, irreális klímacél ügyében is hajthatatlan volt, ezzel tovább rontotta az európai vállalkozások versenyképességét. Ma az EU nagyobb versenyképességi válságban van, mint a magyar elnökség alatt a Budapesti Nyilatkozat elfogadásakor. Osztályzat: elégséges.

A hétéves költségvetés kapcsán a miniszter azt írta: az elnökség működtette a gépezetet, elkészült egy tárgyalási keret is. De az év végén semmivel sem állunk közelebb a nagy kérdések megválaszolásához, mint fél évvel ezelőtt. A dánoknak minden bizonnyal tetszik a bizottság javaslata: kevesebb pénz a mezőgazdaságra és a kohéziós politikára, több pénz Ukrajnára és a védelemre – mindezt a politikai nyomásgyakorlás lehetőségének kiterjesztése mellett. Nem is nagyon adtak lehetőséget az érdemi politikai vitára a tagállamok között – az Európai Parlament pedig örömmel vette át a kezdeményezést… Osztályzat: elégséges.

A biztonság és védelem témakörében a miniszter azt írta: a dán elnökség nem az európai védelmi ipari kapacitásokat építette, hanem elkezdte felkészíteni Európát egy Ukrajna területén Oroszországgal vívott közvetlen katonai konfliktusra – az ukrán hadigépezet és védelmi ipari komplexum egyre erőteljesebb támogatása mellett. Osztályzat: elégséges.

A bővítés témakörében a miniszter azt írta: az elnökség merevsége miatt a Tanács évek óta először nem tudott bővítési következtetéseket elfogadni. Ukrajna esetében szinte nem volt olyan eljárási szabály, amit a tanács ne hágott volna át. Általában véve is az érdem alapú bővítést felülírták a politikai megfontolások. A Nyugat-Balkánon az elnökség hozta a kötelezőt Albánia és Montenegró előrelépésével, de a többi néma csend… Osztályzat: elégséges.

A diplomácia és protokoll témakörében a miniszter azt írta: az elnökség protokoll ajándéka egy tollkészlet volt, amit elhasznált ukrán töltényhüvelyekből gyártottak Ukrajnában. Precedens nélküli informális tanácsülésre is sor került Lvivben (Lemberg), ahol elvileg a bővítési folyamat felgyorsításáról lett volna szó – de a tagjelölt országok közül érdekes módon csak a házigazda Ukrajna kapott meghívást. Mindezt tagállami konszenzus hiányában, és bevallottan politikai nyomásgyakorlási szándékkal. Ennyit a semleges elnökségi szerepről… Osztályzat: elégtelen.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egymillió forintos átlagbért ígér a Nemzetgazdasági Minisztérium

Egymillió forintos átlagbért ígér a Nemzetgazdasági Minisztérium

A kormány eddig 2028-ra ígérte, hogy a minimálbér eléri az ezer eurót, a bruttó átlagbér pedig az egymillió forintot. A Nemzetgazdasági Minisztérium január 2-ai közleményében azt írja: „a következő időszakban” akarják elérni.

Az egri 1552 Éttermet díszlövéssel búcsúztatják január 11-én

Dömpingszerűen zárnak be a magyar éttermek, és 2026-ban is ez várható

Fekete év volt a magyar vendéglátás számára 2025. Számtalan ismert vendéglátóhely szűnt meg, köztük a Budai Várban Szamos Miklós cukrászdái, a bulinegyed szórakozóhelyei, vidéken pedig Michelin-ajánlásos éttermeknek is be kellett zárniuk. Úgy tűnik, hiába alakul stabilan havi 200 milliárd forint felett a forgalom, a közterheket és a munkaerőhiányt ez sem tudja ellensúlyozni. 2026-ban pedig újabb bezárási hullám jöhet: az első ágyúlövés időpontja már megvan.

Megmenekül az olaszok egyik kedvenc étele Trump karmaitól

Megmenekül az olaszok egyik kedvenc étele Trump karmaitól

Az Egyesült Államok az eredetileg tervezettnél jóval alacsonyabb pótvámot vet ki több olasz tésztagyártóra, miután felülvizsgálta a dömpingellenes eljárás eredményeit – közölte csütörtökön az olasz külügyminisztérium.

Tudta, hogy a legjobb pizza és fagyi nem Nápolyban készül?

Pizza és fagylaltversenyen győzni Olaszországban olyan teljesítmény, mintha Nápolyban tüntetnének ki egy séfet a paprikás csirkéjéért vagy gulyáslevesért. De nem lehetetlen. Egy magyar pizzakészítő mester, illetve egy cukrász ezt a bravúrt is magáénak mondhatja.

Ezen a magyar településen egy kicsit boldogabban zárult az óév

Ezen a magyar településen egy kicsit boldogabban zárult az óév

A vizes világbajnokság előkészületeiről és önkormányzatoknak szóló támogatásokról szólt 2025 utolsó Magyar Közlönye.

Orbán Viktor: Több magyar terméket kellene értékesíteni az orosz piacon

Orbán Viktor: Több magyar terméket kellene értékesíteni az orosz piacon

Új piacokat kell keresni, mondta Orbán Viktor évzáró interjújában. Fontosnak tartja, hogy az orosz-ukrán háború minél hamarabb véget érjen, mert úgy több magyar terméket lehetne Oroszországban értékesíteni, és több energiát is vásárolhatna onnan Magyarország.

Mégsem zárhatják be azonnal a drogkereskedelmen rajtakapott helyeket

Mégsem zárhatják be azonnal a drogkereskedelmen rajtakapott helyeket

Csak másodjára zárathatja be a rendőrség azokat a helyeket, ahol kábítószer-kereskelmen kaptak valakit. A kulb üzemeltetőinek jó-, vagy rosszhiszemű magatartását is figyelembe veszik.

Idén is tovább emelkedhet a magyar államadósság

Idén is tovább emelkedhet a magyar államadósság

Egyre messzebb az euró bevezetéséhez szükséges 60 százalékos arány: idén a 75 százalékot is meghaladhatja a GDP-arányos államadósság.

Megéri a jövő évig várni a tankolással

Megéri a jövő évig várni a tankolással

Szilveszterkor ugyan változatlan árakon tankolhatunk, az új év első napján viszont a gázolaj beszerzési ára 4 forinttal csökken, és a benziné is kevesebb lesz.

Erős évet zár a forint, de a reggeli tűzijáték elmaradt a devizapiacon

Erős évet zár a forint, de a reggeli tűzijáték elmaradt a devizapiacon

Gyengüléssel kezdte az év utolsó napját a forint: a dollár 328 alatti szintről 329 fölé erősödött a magyar fizetőeszközzel szemben. Az euró ismét 386 felett van.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168