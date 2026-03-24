Meglepő, de lehet egy nagyon pozitív hatása a felrobbanó olajáraknak

A magas energiaárak, illetve ennek makrogazdasági következményei egyszerre három csatornán keresztül érinthetik a járműgyártást. Először is megdrágul az energia és a logisztika, vagyis közvetlenül romlik a gyártás költségoldala; másodszor fékeződik a makrogazdaság, visszavetve az új autók iránti keresletet, írja elemzésében laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Ha az EU járműpiaca visszaesik, az a magyar gazdaságot is megüti. Már csak azért is, mert a magyar gazdaságban a járműgyártás (autóipar) meghatározó, stratégiai jelentőségű ágazat.

Ugyanakkor egy harmadik szempont pozitív hatású lehet: a mostani folyamatok ugyanis felgyorsíthatják a hajtáslánc-váltást, mert a magas üzemanyagár a hibridek és az elektromos autók relatív vonzerejét javítja. Azaz felpöröghet a zöld átállás.

Az elmúlt években a hibrid hajtás népszerűsége folyamatosan növekszik, miközben az elektromos autók a vártnál lassabban, de szintén teret hódítanak. Ez most felerősödhet, bár ezt a hatást sem szabad túlbecsülni.

