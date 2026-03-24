Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Makró Autópiac, járműipar Izraeli-iráni konfliktus Környezetvédelem Zöld gazdaság

Meglepő, de lehet egy nagyon pozitív hatása a felrobbanó olajáraknak

Az iráni háború miatt elszálló olajárak az európai és a magyar gazdaságra jelentős negatív hatást fognak gyakorolni. Ugyanakkor legalább teret nyerhetnek az elektromos autók.

A magas energiaárak, illetve ennek makrogazdasági következményei egyszerre három csatornán keresztül érinthetik a járműgyártást. Először is megdrágul az energia és a logisztika, vagyis közvetlenül romlik a gyártás költségoldala; másodszor fékeződik a makrogazdaság, visszavetve az új autók iránti keresletet, írja elemzésében laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Ha az EU járműpiaca visszaesik, az a magyar gazdaságot is megüti. Már csak azért is, mert a magyar gazdaságban a járműgyártás (autóipar) meghatározó, stratégiai jelentőségű ágazat.

Ugyanakkor egy harmadik szempont pozitív hatású lehet: a mostani folyamatok ugyanis felgyorsíthatják a hajtáslánc-váltást, mert a magas üzemanyagár a hibridek és az elektromos autók relatív vonzerejét javítja. Azaz felpöröghet a zöld átállás.  

Az elmúlt években a hibrid hajtás népszerűsége folyamatosan növekszik, miközben az elektromos autók a vártnál lassabban, de szintén teret hódítanak. Ez most felerősödhet, bár ezt a hatást sem szabad túlbecsülni.  

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatja.  

Aggasztó helyzetbe lavíroztak – utolsó tartalékait veri csapra Japán

Japán helyzete egyre súlyosabb az olajpiaci válság miatt.

A világ végéről hoznak majd ritka kincseket von der Leyenék

Négy nagy projekt elindítását is bejelentették Ausztráliával közösen.

Hozzányúlt a kormány a közbeszerzési szabályokhoz

Az állami megrendelések elnyeréséért folyó versenyt szeretnék növelni.

Ön is kérdezhet Jaksity Györgytől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

A Klasszis Média 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának mai vendége a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója, elnöke lesz. Szokás szerint ezúttal sem csak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Szenvedést és bizonytalanságot ígérnek a profik a világnak

Nem sok jót ígér a neves pénzügyi szakértők legfrissebbb előrejelzése a világgazdaság számára.

Garancsi István átvette Ausztriától a soproni kaszinó irányítását

A Gazdasági Versenyhivatal rábólintott, hogy a milliárdos üzletember legyen a többségi tulajdonos Sopronban is.

Hiába az állami százmilliárdok, még mindig csak egy állócsillaga van a magyar klubfutballnak

A Ferencváros labdarúgócsapatának összesen 15 millió eurót hozhat a konyhára a portugál Braga ellen az Európa Ligában a legjobb 16 csapat között véget érő kupaszereplés. Ugyanakkor nem látszik, hogy a Fradi mellett a közeljövőben lehetne még egy olyan magyar futballklub, amely reálisan odaérhetne valamelyik európai kupasorozat főtáblájára – mondta el a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában kollégánk, Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója.

Szebben süt a nap az álláskeresőkre

Az első negyedévben átlagosan jóval rövidebb idő alatt találtak munkát az álláskeresők mint egy éve.

Az éves költségvetési-hiánycél majd felét sikerült elérni februárra

A tervezett hiány 49,9 százalékán áll a mutató, úgy, hogy a januári mutató minimálisan pluszban állt még.

Újabb kegyetlen áremelkedés jön kedden a kutakon – ha nincs magyar rendszáma

Eszetlen ütemben zajlik tovább a drágulás.

