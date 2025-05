Meglepő döntés született a Csányi család cégbirodalmának profitjáról

Ez a 2023-as határozatban egészen másként történt: akkor 80 milliárd forint osztalék kifizetését látták jónak. Most ellenben a 8,3 milliárd forintos nyereség inkább a cég saját tőkéjét növelte tovább 147,2 milliárd forintra. A profit leginkább a leánycégektől kapott osztalékból jött össze. A Bonitás 2002 Zrt. alá közel 30 cég tartozik. A Bonitás 2002 Zrt.-én keresztül a komplett Bonafarm-csoport, az ország egyik meghatározó élelmiszergazdasági vállalatcsoportja is bekerült a családi vagyonkezelő védelme alá. Már a Hungerit Holding Kft.-nek sem Csányi Sándor a tulajdonosa, hanem az alapítvány. Az egyik legnagyobb osztalék a KITE Zrt. felől érkezik, Magyarország legnagyobb agrárintegrátori vállalata 5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá.

