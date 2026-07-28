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Meglepő fordulat: most Kína irigykedik Európára az elektromosautó-piacon

mfor.hu

Lassult a globális elektromosautó-piac növekedése az első fél évben – derült ki a PwC nemzetközi könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cég kedden ismertetett tanulmányából. Ez elsősorban a kínai piac visszaesésével magyarázható, miközben Európában továbbra is erőteljes növekedés volt tapasztalható. 

A világon mintegy 6,6 millió tisztán elektromos, akkumulátoros személygépkocsit (BEV) helyeztek forgalomba 2026 első fél évében, ami 9 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor a piac bővülésének üteme jelentősen lassult – írták.

A PwC 43 jelentős autópiac adatai alapján készített elemzése szerint a globális elektromosautó-piac növekedése jóval mérsékeltebb a korábbi évekhez képest. Tavaly az első fél évben még több mint egyharmados, az egész évben pedig közel egyharmados bővülést mértek.

A növekedési ütem lassulásának fő oka a kínai piac visszaesése, miközben Európában továbbra is erőteljes növekedés volt tapasztalható a PwC szerint.

Kínában az első fél évben közel 3,6 millió tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba, ami 5 százalékos csökkenés éves összevetésben. Az Egyesült Államokban a forgalomba helyezések száma 22 százalékkal 460 ezerre esett vissza, míg Európában 33 százalékkal, csaknem 1,6 millióra emelkedett.

Kína továbbra is messze a világ legnagyobb elektromosautó-piaca, de az első fél év visszaesése visszafogta a globális növekedést. A második negyedévben ugyan ismét enyhe emelkedés kezdődött, és a teljes kínai újautó-piac zsugorodása mellett a tisztán elektromos modellek részesedése elérte a 44 százalékot.

Az Egyesült Államokban a tisztán elektromos autók piaci részesedése mindössze 6 százalék volt az első fél évben. Európában ugyanakkor az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc együttes piacán a tisztán elektromos autók piaci részesedése 22 százalékra emelkedett.

A legnagyobb növekedést egyebek mellett Franciaországban, Olaszországban és Németországban regisztrálták, utóbbi ismét Európa legnagyobb egyedi elektromosautó-piaca lett az Egyesült Királyság és Franciaország előtt.

Harald Wimmer, a PwC szakértője szerint a kőolajárak alakulása külső ösztönzőként gyorsítja az elektromos mobilitás terjedését, de a keresletet elsősorban az új modellgenerációk technológiai fejlettsége, a nagyobb hatótávolság, a versenyképes árak és az alacsonyabb üzemeltetési költségek támogatják.

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