Meglepő helyen tűnt fel Orbán Viktor fia

Ebben a hidegben már képtelenség a még nagyobb spórolás

Egy évvel ezelőtt a megugró árak és a szokatlanul enyhe tél is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar lakosság drasztikusan visszafogja az energiafogyasztását. A nemzetközi piacokon azóta jelentősen csökkentek az árak, még ha ezt fogyasztóként nem is érzékeljük. Az utóbbi hónapokban ugyanakkor az időjárás kevésbé kegyes, ami a felhasznált energiamennyiségben is visszaköszön. Ráadásul mindez a statisztikákba is alaposan bekavarhat.