Meglepő számokat közölt a Tesla

Növekvő bevételről és nyereségről számolt be az idei első negyedévre a Tesla, miközben a vállalat jelentősen megemeli beruházásait a mesterséges intelligencia és a robotika területén – közölte a cég a honlapján közzétett jelentésben.

A beszámoló szerint a Tesla árbevétele éves összevetésben 16 százalékkal 22,39 milliárd dollárra emelkedett, nettó nyeresége pedig 17 százalékkal 477 millió dollárra nőtt. Az üzemi eredmény 941 millió dollárt tett ki, az üzemi marzs 4,2 százalékra javult az egy évvel korábbi 2,1 százalékról. A vállalat negyedéves jelentése szerint a működési cash flow 3,94 milliárd dollárra nőtt, a szabad cash flow pedig 1,44 milliárd dollár volt, miközben a készpénzállomány 44,7 milliárd dollárt ért el. A járműkiszállítások 6,3 százalékkal 358 023 darabra emelkedtek, miután egy évvel korábban még 13 százalékos visszaesést regisztráltak.

A termelés 13 százalékkal bővült, 408 386 járműre. A növekedést részben az olcsóbb Model 3 és Model Y változatok bevezetése támogatta. A cég közlése szerint a kereslet Ázsiában és Dél-Amerikában tovább nőtt, míg Európában, a Közel-Keleten és Afrikában, valamint Észak-Amerikában élénkülés volt tapasztalható. Ugyanakkor az elektromosautó-piac erősödő versenye és az amerikai adókedvezmények kifutása továbbra is nyomást gyakorol az értékesítésre. A részvény az eredmények közzététele után a zárás utáni kereskedésben több mint 3 százalékkal erősödött.

