Meglepődött az Európai Kézilabda Szövetség Magyarország döntésén

Az EHF közleményében jelezte: meglepődve értesült arról, hogy az MKSZ elnöke a sajtóban, valamint a magyar kormány a csütörtöki kormányinfón a magyar fél visszalépéséről nyilatkozott. Az európai szövetség kiemelte, tudomása van arról, hogy a 2024-es női kontinensviadal három szervezője, Magyarország, Ausztria és Svájc nemrégiben információkat cserélt az ügyben. Ugyanakkor az EHF a torna megrendezésével kapcsolatban addig nem lép, amíg a magyar szövetség hivatalosan nem tájékoztatja szándékáról. A végrehajtó bizottság január 28-i ülésén foglalkozni fog a 2024-es női torna lebonyolításával, és ezt követően tájékoztatást ad a fejleményekről.

Túl drága lenne. Fotó: MTI

Előbb Kocsis Máté a nemzetisport.hu oldalnak adott csütörtöki interjújában jelezte, abban a formában, ahogyan elnyerte, Magyarország nem tudja vállalni a 2024-es decemberi, magyar-osztrák-svájci női Európa-bajnokság rendezését, s most a legjobb megoldásról tárgyalnak a társszervezőkkel. Hangsúlyozta: az Eb helyett a fiatalok tömeges sportolását választották. Szerinte az nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es kontinenstornára - aminek kiadásai már most is jelentkeznek -, miközben sok ezer gyermek és utánpótlás-versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt, és "a kettő nem fér meg egymás mellett".

A magyar szövetségi elnöke szerint a lépés szokatlan, de nem példátlan, az eset annyival eltér vagy kedvezőbb a korábbiaktól, hogy "két évvel korábban jeleztük a szándékot", így van idő a szervezésen módosítani, és a következmények is enyhébbek lehetnek - közölte. Hozzátette: az EHF pontosan tudja, hogy Magyarország talán a legjobb partnere a szervezésben, ezt már jó párszor bizonyította akár a női Bajnokok Ligája final fourja, akár más világesemények kapcsán. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón elmondta: a jelentős költségek miatt Magyarország visszalép a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokság rendezésétől. (MTI)