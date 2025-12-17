2p
Makró Budapest Önkormányzatok Karácsony Gergely Kiss Ambrus Vitézy Dávid

Meglepően gyorsan lezárhatja a Fővárosi Közgyűlés a 2026-os költségvetésről szóló vitát

mfor.hu

Tavaly maratoni, estébe nyúló egyeztetés után döntöttek az idei költségvetésről, most azonban a Fidesz-KDNP képviselőin kívül mindenki egy irányba tart. A pénzügyi nehézségeknek azonban nem látszik a vége.

Idei utolsó ülését tartja szerdán a Fővárosi Közgyűlés, ahol többek között Budapest 2026-os költségvetéséről is döntenek a képviselők. A Karácsony Gergely által bemutatott tervezetet jó eséllyel elfogadja a testület, hiszen a Fidesz-KDNP képviselőin kívül minden párt jelezte, hogy támogatja a megállapodást.

A főpolgármester 8,5 százalékos béremeléssel számol a fővárosi cégek dolgozói számára januártól, emellett a Rákóczi híd felújításának előkészítéséről, illetve a zöld panelprogramról is beszélt. Úgy látja, a teljes önkormányzati szektor a csőd szélén áll: 2019-ben még a GDP 6,5 százaléka jutott a településeknek, ez mostanra 5 százalékra csökkent. Egyelőre az is bizonytalan, hogy a főváros vezetése le tudja-e zárni a 2025-ös pénzügyi évet. Ha a kormány decemberben is inkasszót hajt végre, akkor az önkormányzat több mint 30 milliárd forintos veszteséggel zárhatja az idei évet.

Vitézy Dávid a parlament által szerdán elfogadott, Budapest segélyhiteléről szóló törvényjavaslatot kritizálta. Szerinte a főispán és a kormány úgy tudja eladósítani a várost, hogy a főváros vezetésének semmi része, beleszólása nincs ebbe. A hitel fedezeteként ugyanis bármilyen fővárosi vagyonelemet megjelölhet Sára Botond főispán.

Budapest bevételei reálértéken 25 százalékkal estek vissza Karácsony Gergely hivatalba lépése, azaz 2019 óta. A jövő évre 532,5 milliárd forintos kiadással számolnak a bevételi és a kiadási oldalon is. A 2026-os hitelkeretről szóló vitában Kiss Ambrus főigazgató azt mondta: az év jelentős részében már most is hitelből működik a főváros, csak kamattörlesztésre 2023 óta nagyságrendileg 10 milliárd forintot költöttek el.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter nagy napja: három új amerikai beruházásról állapodhat meg a külügy

Szijjártó Péter nagy napja: három új amerikai beruházásról állapodhat meg a külügy

3D-nyomtatással foglalkozó amerikai vállalat érkezik Budapestre, ahol szoftverfejlesztők fognak dolgozni. Emellett Tatabánya és Hódmezővásárhely közelében is épül egy-egy gyár.

MNB-botrány: az utolsó lekapcsolja a villanyt a Matolcsy-klán rózsadombi bázisán?

MNB-botrány: az utolsó lekapcsolja a villanyt a Matolcsy-klán rózsadombi bázisán?

A Pusztaszeri út 59-ben már alig maradt valaki, pedig korábban itt összpontosultak a Matolcsy-klán céges érdekeltségei.

Valami megmozdult a Karmelita környékén?

Valami megmozdult a Karmelita környékén?

Az egy hónappal korábbi hárommal szemben már hét tagállamban is nagyobb volt a pénzromlás, mint nálunk – derül ki laptársunk friss Privátbankár Európai Inflációs Körképéből.

Varga Mihály, december

Varga Mihály az Mfornak: biztatóak a trendek, de nem vagyunk elégedettek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem változtat a monetáris politika irányvonalán, annak ellenére sem, hogy novemberben egy év után ismét a jegybank 2-4 százalékos toleranciasávjába süllyedt az infláció. Az áremelkedés üteme 3,8 százalék volt, ami a jövő év elején még tovább csökkenhet. Ettől függetlenül az MNB rendületlenül tartja a 6,5 százalékos alapkamatot. A döntés hátteréről és az inflációs, valamint gazdasági növekedési várakozásokról Varga Mihály, a jegybank elnöke beszélt. 

Újabb figyelmeztető jelzést küldött Varga Mihály Nagy Mártonnak és Orbán Viktornak

Újabb figyelmeztető jelzést küldött Varga Mihály Nagy Mártonnak és Orbán Viktornak

A jegybankelnök által irányított MNB a friss prognózisában még a korábbinál is kisebb gazdasági növekedést, ugyanakkor mérsékeltebb inflációt is vár.

Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó piacon

Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó-piacon

Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal novemberi közös statisztikája, amely szerint a hazai használtautó-piacon több kulcsterületen is lassuló, de egyre határozottabb szerkezeti átrendeződés figyelhető meg.

Varga Mihályék nem adtak karácsonyi ajándékot Orbán Viktoréknak a fa alá

Varga Mihályék nem adtak karácsonyi ajándékot Orbán Viktoréknak a fa alá

Bár novemberben az infláció 3,8 százalékra, a jegybank toleranciasávjába csökkent, a Magyar Nemzeti Bank az év utolsó kamatdöntő ülésén sem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó ráta szintjén.

A kormány az online kereskedelem hajtóerejében bízik

A kormány az online kereskedelem hajtóerejében bízik

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) kedden Budapesten a digitális kereskedelmi és tranzakciós ökoszisztéma fejlesztéséről.

Hihetetlen, hogy mennyivel lesz olcsóbb a tankolás

Hihetetlen, hogy mennyivel lesz olcsóbb a tankolás

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árak.

Három új felsővezetővel erősít a Dreher Sörgyárak

Berkes Áron lesz a HR igazgató a sörgyárnál.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168