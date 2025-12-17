Meglepően gyorsan lezárhatja a Fővárosi Közgyűlés a 2026-os költségvetésről szóló vitát

Idei utolsó ülését tartja szerdán a Fővárosi Közgyűlés, ahol többek között Budapest 2026-os költségvetéséről is döntenek a képviselők. A Karácsony Gergely által bemutatott tervezetet jó eséllyel elfogadja a testület, hiszen a Fidesz-KDNP képviselőin kívül minden párt jelezte, hogy támogatja a megállapodást.

A főpolgármester 8,5 százalékos béremeléssel számol a fővárosi cégek dolgozói számára januártól, emellett a Rákóczi híd felújításának előkészítéséről, illetve a zöld panelprogramról is beszélt. Úgy látja, a teljes önkormányzati szektor a csőd szélén áll: 2019-ben még a GDP 6,5 százaléka jutott a településeknek, ez mostanra 5 százalékra csökkent. Egyelőre az is bizonytalan, hogy a főváros vezetése le tudja-e zárni a 2025-ös pénzügyi évet. Ha a kormány decemberben is inkasszót hajt végre, akkor az önkormányzat több mint 30 milliárd forintos veszteséggel zárhatja az idei évet.

Vitézy Dávid a parlament által szerdán elfogadott, Budapest segélyhiteléről szóló törvényjavaslatot kritizálta. Szerinte a főispán és a kormány úgy tudja eladósítani a várost, hogy a főváros vezetésének semmi része, beleszólása nincs ebbe. A hitel fedezeteként ugyanis bármilyen fővárosi vagyonelemet megjelölhet Sára Botond főispán.

Budapest bevételei reálértéken 25 százalékkal estek vissza Karácsony Gergely hivatalba lépése, azaz 2019 óta. A jövő évre 532,5 milliárd forintos kiadással számolnak a bevételi és a kiadási oldalon is. A 2026-os hitelkeretről szóló vitában Kiss Ambrus főigazgató azt mondta: az év jelentős részében már most is hitelből működik a főváros, csak kamattörlesztésre 2023 óta nagyságrendileg 10 milliárd forintot költöttek el.