Meglepően sok embert érdekelt az X-Faktor legújabb kihívója

Az RTL és a TV2 hétköznapi őszi programkínálatában a 40. héten nem történt lényegi változás a megelőző héthez képest. Az RTL esti csúcsidejének műsorsávján továbbra is a Keresztanyu és a ’Nyerő páros – Mit bír el a szerelem?’ osztozkodott, míg a TV2 ugyanebben az időpontban a több mint két órás műsoridejű ’Séfek séfe’ utolsó részeit adta.

Hasonlóan az előző héthez, ismét a megszokottnál kissé gyengébben teljesített a kereskedelmi szempontból legfontosabb 18-49 éves korosztály körében a Róza mama irányította makkosszállási csempészhálózat történetét feldolgozó vígjátéksorozat, a Keresztanyu. A széria szeptember első felében még könnyedén hozni tudta a 17 százalékos közönségarányt a korosztályban, a 39. héten azonban a legerősebb, hétfői nap is csak 16,9 százalékot hozott, míg pénteken becsúszott egy 13,9 százalékos nap is.

Továbbra is nagyot megy a korcsoportban a ’Nyerő páros’, amelynek leggyengébb, keddi napja is 18,5 százalékos közönségarányt produkált, míg a hét elején 22,9 százalékot hozott a celebpárok drámázása – ez a közönségarány szempontjából a legjobban teljesítő hétköznapi adás volt. A bulvársajtóban is igen jól forgó vetélkedő-reality kifejezetten stabilan teljesít, és hozza a 19-20 százalék körüli közönségarányt, amellyel egyébként a csatorna a korcsoportban mért heti átlaga felett teljesít, így felfelé húzva azt.

Az, hogy ismét fej-fej mellett voltak a csatornák, a hétvégi szuperprodukciók mellett a ’Séfek séfe’ erős búcsúhetének köszönhető: a széria pénteken megkoronázta idei királynőjét, Pereszlényi Alexandrát. Erre a döntőre kiugróan sokan voltak kíváncsiak a kereskedelmi szempontból legfontosabb korcsoportból is, így az adás 22,6 százalékos közönségarányt hozott. Számszerűsítve pedig 260 ezer 18-49 év közötti követte Szandra győzelmét, ennél nagyobb nézőszámot a korcsoportban csak a hétvégi tehetségkutatók tudtak felmutatni. A 19 százalékos átlagos közönségarányt tartó ’Séfek séfe’ esetében is becsúszott egy gyengébb nap: kedden csak 16,5 százalékot hozott a széria.

A hétköznapok győztese a kereskedelmi korcsoportban

Bár az nem vitatható, hogy a ’Séfek séfe’ búcsúhete miatt a TV2 szép eredményt könyvelhetett el a 39. hét hétköznapjain, összességében, ha a hétköznapi adások top 10-es listát nézzük a 18-49 éves korosztály körében, a győztesnek az RTL tűnik. Az RTL részéről a ’Nyerő páros’ heti mindegyik adása, valamint a Fókusz szerdai epizódja, míg a TV2 részéről ’Séfek séfe’ négy adása végzett a top 10-ben.

A hét indulója a 'Dancing With The Stars' volt. Fotó: TV2 A hét indulója a 'Dancing With The Stars' volt. Fotó: TV2

Így alakult a „titánok” harca

Ha szabad ezzel viccelnünk, bár hétköznap is akadnak igen jó eredményt hozó műsorok mindkét csatornán, ahogy arról feljebb írtunk is, a hétvégi tehetségkutatók egészen egyszerűen más kategóriát képviselnek.

Az előző héthez képest most mondhatni, „helyreállt a világ rendje”, hiszen a 18-49 éves korcsoportban megnyerte a hetet az X-Faktor, az RTL tehetségkutatója 37,3 százalékos közönségarányt tudott, amely közelébe nem ért a héten másik műsor, ráadásul a héten egyedül csak az X-Faktor tudott a korcsoporton belül több mint 400 ezer embert a képernyők elé ültetni. Ha a teljes lakosságra vonatkozó adatokat nézzük, mondhatni, fordul a kocka, ugyanis a kereskedelmi korcsoportban „csak” 31,9 százalékos közönségarányt hozó ’Sztárban sztár leszek!’ a 4 éven felülieket magába foglaló korcsoportban ismét megnyerte a hetet: 12,4 százalékos nézettség mellett 1,06 millió embert ültetett a képernyők elé. Ezzel szemben az X-Faktor a teljes lakosság körében 9,1 százalékos nézettséget és 781 ezres nézőszámot tudott felmutatni.

Felemásan kezdett az X-Faktor TV2-es vetélytársa

Az, hogy miért nem csökken a különbség a teljes lakosság körében két hétvégi tehetségkutató közt, egyrészt részben azzal magyarázható, hogy a kárörvendőket a képernyők elé vonzó X-Faktor válogatók időközben véget értek, és a jelenlegi mentorházas adások talán kevesebbeket mozgatnak meg, másrészt pedig azzal, hogy a TV2 szombaton indította útjára a ’Dancing With The Stars’ újabb évadját. A sztártáncos műsor a 18-49 éves korcsoportban nagyon kikapott az X-Faktortól és csupán 15,7 százalékos közönségarányt tudott produkálni, viszont a teljes lakosság körében több mint 736 ezer embert ültetett a tévék elé. Kérdés, hogy ez a nézőszám állandónak bizonyul majd, vagy csak a széria rajtja mozgatott meg sokakat.

Fej-fej mellett a 40. héten

A heti versenynél nem lehet győztest hirdetni, ugyanis ilyen nem volt: mindkét csatorna 18,7 százalékos átlagos közönségaránnyal zárta a 40. hetet, így az nem vitatható, hogy az elmúlt hetekben a TV2 felzárkózott az RTL-hez. Most, hogy a konzisztensen jól teljesítő ’Séfek séfe’ helyén már ma elindul ’Ázsia Expressz’ harmadik évada, jövő héten pedig az újonc celebvetélkedő ’Párharc’ érkezik, az a kérdés, hogy mindezt mennyire sikerül majd megtartani. Különösen úgy, hogy mindeközben október 17-én indul az RTL-en a szintén örök bulvárkedvenc 'Celeb vagyok, ments ki innen!' legújabb évada.