Meglódult az olajár, drágulhat a tankolás – meg fogjuk fizetni az orosz függőség árát?

Az elmúlt napokban ismét megnőtt annak a kockázata, hogy az orosz olajimport nem tartható fenn a jövőben, miközben a megjelent hírek szerint a magyar fél továbbra sem akarja ezt elengedni. A héten Szijjártó Péter többször is arról beszélt, hogy a fizikai és földrajzi helyzetünknél fogva nem tudjuk kiváltani az orosz importot. Érdekesség, hogy a téma kormányon belüli gazdája, Lantos Csaba energetikai miniszter az utóbbi időben már egyszer sem fogalmazott így, ehelyett csak arról beszélt, hogy ez plusz költséget jelentene az országnak.

Szijjártó Péter arról is rendszeresen beszél, hogy az orosz olajimport fenntartásával a magyar emberek milyen jól járnak. Ugyanakkor ha megnézzük az európai vagy a régiós árakat (erről lentebb lesz szó), ezt nem igazán lehet alátámasztani, hiszen az EU-ban sem tartozunk úgy általában az olcsó országok közé, Közép-Európában pedig kifejezetten az egyik legmagasabb üzemanyagárakkal kell az autósoknak itthon szembesülni. Az orosz standardnak számító Ural olaj és az európai piacon irányadó Brent közötti árkülönbséggel sokkal inkább a Mol és a költségvetés jár jól.

Ha már szóba került a magyar olajtársaság, akkor érdemes megemlíteni egy nagyon furcsa történést. A lealjasult magyar közéletben talán kevésbé feltűnő, de a nemzetközi üzleti életben teljesen szokatlan dolog történt. A Mol szerdán egy közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy a horvátországi vezeték, az Adria nem alkalmas arra, hogy ellássa olajjal a társaság pozsonyi és százhalombattai finomítóját.

Kapcsolódó cikk Így nem lehet pótolni a Barátság vezetéket? Aggasztó jelentést tettek közzé Az Adria vezeték nem bírta a terhelést.

A tesztek során, amelyet a Mol és a horvát Janaf közösen hajtott végre, a magyar fél szerint egy-két óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték. Ami a véleményünk szerint döbbenetes volt, az a horvát fél reakciója, mely nem sokkal a Mol által publikált anyag után jelent meg, ebben gyakorlatilag hazugsággal vádolták a magyar vállalatot. A Janaf ismertette az elvégzett teszteket, amelyek során két alkalommal is olyan eredmények születtek, amely alapján a magyar és a szlovák igényeket ki tudják elégíteni. Azt is leszögezték, egy harmadik szeptemberi tesztet pontatlannak tekintettek, de ennek az volt az oka, hogy a Mol nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit.

Kapcsolódó cikk Mégis le lehetne válni így az orosz olajról? – válaszoltak a horvátok a Mol közlésére A Janaf vitatja a Mol állításait.

Leszögeznénk, nem voltunk jelen a tesztek során, ezért nem tudjuk megmondani, hogy melyik fél mond igazat. Értjük, hogy tőzsdei vállalatként a magyar cég maximális profitra törekszik, így az olcsóbb orosz forrást nem szívesen engedné el. Ugyanakkor a magyar ellátásbiztonság szempontjából a Molnak véleményünk szerint konszenzusra kellene törekednie, megoldást kellene a szállítási kérdésre találnia.

Ha ugyanis akár katonai okok miatt műszaki problémák lépnek fel, akár az amerikai fél hoz olyan döntést, ami adminisztratív szempontból jelent akadályt, vagy vám bevezetésével az EU gördít akadályt a szállítások elé (ezek jelenleg mind valós opciónak számítanak), akkor talán késő lesz kapkodni. Arról nem beszélve, hogy a mostani helyzetben, amikor a magyar félnek még van mozgástere, a szállítási díjak kapcsán is tudna a horvátokkal alkudozni. Ha viszont ki leszünk nekik szolgáltatva, akkor sokkal könnyebben tudnak fájdalmas transzferdíjakat megállapítani.

Mi történt Európában?

Gyakorlatilag sem a magyar, sem az európai piacokon nem láttunk a mögöttünk hagyott héten komolyabb ármozgást. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten is 13 olyan országot találtunk, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára.

A régiós rangsorban sem volt komolyabb mozgás. A magyarországi benzinár továbbra is a legmagasabbak közé tartozik, csak két országban, Ausztriában és Szlovákiában drágább ilyen üzemanyagot tankolni.

A gázolaj esetén még rosszabb a helyzet, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai szerint ennél az üzemanyagnál a múlt hetihez képest megint relatív drágulást láthattunk itthon. Míg az előző héten még 13, most már 14 olyan ország van az EU-ban, ahol a magyarországinál alacsonyabb a dízel átlagára.

Már-már döbbenetes – és itt érdemes felidézni Szijjártó Péter szavait, aki szerint a magyar emberek milyen jól járnak az „olcsó” orosz olajjal –, hogy még a magyarnál sokkal magasabb életszínvonallal bíró Ausztriában is olcsóbban lehet dízelt tankolni, mint itthon.

A dráguló olaj miatt aggódhatunk

Hosszú hetek óta mozog a Brent ára a 65-70 dolláros sávban, ami miatt az üzemanyagárak is stabilitást mutattak június vége óta. A héten viszont érdemi erősödést láthattunk a tőzsdéken, és a jegyzés megközelítette a 70 dolláros szintet. Ebben persze szerepe volt a gyenge dollárnak is, de volt más ok is.

A heti szinten 4 százalékkal megugró olajár mozgásában szerepet játszott az is, hogy Oroszország felfüggesztette a finomított termékek exportját. Moszkvában csütörtökön jelentették be, hogy Oroszország részleges dízelexport-tilalmat vezet be az év végéig, és meghosszabbítja a benzinexportra vonatkozó meglévő tilalmát. A háttérben az áll, hogy Oroszország légvédelme képtelen biztosítani a finomítókat és így az urkán dróntámadások óriási károkat okoztak az elmúlt hónapokban. Ezek egy részét az oroszok ugyan helyre tudják állítani, egy részét viszont pont az embargók miatt nem. Moszkva számára a hadsereg ellátása elsődleges, így az utóbbi egy hónapban egyre komolyabb üzemanyaghiány alakult ki az országban. A hírek szerint az utóbbi hetekben már nem csak a peremvidéken, de Moszkvát kivéve a nagyvárosokban is egyre komolyabb sorok kígyóznak a töltőállomások előtt. Ha mindez nem lenne elég, akkor érdemes megjegyezni, hogy egyre közelebb vagyunk az újabb szankciókhoz, ami az árnyékflotta korlátozásával még inkább kiszorítja az orosz olajat a világpiacról.

Ennek ellenére a kínálati oldalon továbbra sincs komoly gond, sőt, a pénteki hírek szerint olajáramlás Irak Kurdisztán régiójából Törökországba, ami miatt a hét utolsó munkanapján megállt az olaj korábbi árfolyamemelkedése.

A fenitek alapján a jövő héten kisebb áremelkedésre lehet számítani. Ugyanakkor a forint stabil árfolyama miatt magyar kutaknál drasztikus változásra nem kell készülni az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.