Orbán Viktor: nem kell az ukránok kóserpecsétje! Ez volt a kormányfő rádióinterjúja percről percre!

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor ezúttal is sikerről beszélt Brüsszelben Orbán Viktor a közösségi oldalán tett közzé videót.

Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel tette közzé az X közösségi platformon a hírt. Az alku részleteiről is érkeznek a hírek.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor beállt a sorba: megvan a megállapodás Ukrajna támogatásáról Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel tette közzé az X közösségi platformon a hírt. Az alku részleteiről is érkeznek a hírek.

Nem tudni, hogyan jutottunk el az Ukrajnának ígért ötezer sisaktól az F-16-osokig – került szóba. „Az oroszok Ukrajnát sem tudják legyőzni egyelőre” – mondta a kormányfő arra a felvetésre, hogy a német sajtó szerint az orosz hadsereg Berlinbe is bevonulnia. Orbán Viktor szerint amerikai nyomás van az EU-n. Béke akkor lesz, ha Brüsszelben változás lesz – mondta a kormányfő.

Gazdatüntetések

Orbán Viktor felidézte, a szállása előtt is több száz gazda tüntetett traktoraikkal, éppúgy nem tudott aludni, mint az Aranycsapat az ’54-es vb-döntő előtti éjszaka. Azt mondta, a brüsszeli intézkedések ellen, a termelési költségek felfelé nyomása ellen is tiltakoznak. Ezzel párhuzamosan beengednek az EU-ba olyan termékeket, amik ott teremnek, ahol nincsenek ilyen szabályok. Most épp az ukrán csirkét akarják így beengedni az EU-ba – mondta a miniszterelnök, aki hozzátette, azt kérték tőle, valamint a közép-európai vezetőktől, blokkoljanak.