Megmenekül az olaszok egyik kedvenc étele Trump karmaitól

Washington még októberben jelentette be, hogy 13 olasz tésztagyártó cég termékeire 2026 januárjától 92 százalékos pótvámot vezetne be a legtöbb uniós termékre érvényes 15 százalékos alapvám mellett - számol be róla a Reuters alapján az nbcnews.com.

Az amerikai hatóságok két gyártót, a La Molisanát és a Garofalót azzal vádolták, hogy tisztességtelenül alacsony áron értékesítik termékeiket az Egyesült Államokban.

A most lezárult felülvizsgálat nyomán az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen mérsékelte a tervezett terheket: a La Molisana esetében a pótvám 2,26 százalékra, a Garofaló esetében 13,98 százalékra csökken. A fennmaradó tizenegy gyártóra – amelyeket nem vizsgáltak egyenként – egységesen 9,09 százalékos vámot vetnek ki.

Az olasz külügyminisztérium szerint a vámok újraszámítása azt mutatja, hogy az amerikai hatóságok értékelik az olasz vállalatok együttműködési készségét az eljárás során. A tárca jelezte, hogy a felülvizsgálat teljes, hivatalos eredményét március 11-én hozzák nyilvánosságra, és a következő hetekben továbbra is támogatást nyújtanak az érintett cégeknek.

Kapcsolódó cikk Japánt is lefektették az amerikai védővámok Zsugorodott a japán gazdaság.

A tervezett tésztavámok belpolitikai kellemetlenséget okoztak Giorgia Meloni miniszterelnöknek is, aki abban bízott, hogy Donald Trump amerikai elnökhöz fűződő szoros kapcsolatai megóvják az olasz vállalatokat a szigorú kereskedelmi intézkedésektől.

Olaszország 2024-ben több mint 4 milliárd euró értékben exportált tésztát, amelyből az Egyesült Államokba irányuló kivitel közel 800 millió dollárt tett ki.

A kereskedelmi háború globális gazdaságra gyakorolt hatásairól nemrég Pásztor Szabolccsal beszélgettünk a Klasszis Podcastban.