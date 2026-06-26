Megmérte a Medián, hogy mennyire támogatjuk az euró bevezetését

A Medián választás utáni felmérése szerint ugyanis minden második ember óvatos, csak „alapos előkészítés után” búcsúzna el a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha „a lehető leggyorsabban” vezetnék be az egységes európai fizetőeszközt – számol be Hann Endre kutatásáról a Hvg.

Az elutasítók a népesség 23 százalékát teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban.

Mivel ez a kérdés is nagyon átpolitizálódott, nem meglepő, hogy ennek megítélésében is szinte szakadék választja el a kormánypárti és az – erősen megcsappant létszámú – ellenzéki szavazótábort.

A fideszesek kétharmada egyelőre egyáltalán nem foglalkozna az euró bevezetésével, a tiszásoknak viszont 92 százaléka – késedelem nélkül vagy óvatosabban – váltani akar.

A Medián kérdése az euró bevezetésével kapcsolatban

Fotó: Medián/HVG

Egy két évtizeddel ezelőtti Medián-kutatás lényegében hasonló eredményeket hozott, de – bár a politikai szembenállás szintén nagyon erős volt – akkor sokkal közelebb állt a kormánypárti és az ellenzéki szavazók véleménye.

A 2006 augusztusában készült felmérésben egy kicsit más volt a kérdésfeltevés, négyfokú skálán kellett értékelni az euró „néhány éven belüli” bevezetését, de ha összeadjuk a „teljes mértékben” és az „inkább támogatja” válaszokat, az akkor kormányon lévő MSZP szavazóinak 72 százaléka, az ellenzéki Fidesz–KDNP szavazóinak pedig a 67 százaléka voksolt a közös európai fizetőeszközre. Mostanra tehát a saját híveikre ebben a témában is hatott Orbán Viktorék Brüsszel-ellenes, „szuverenista” propagandája, de ennek társadalmi hatóköre nagymértékben csökkent.

A felmérést 2026. április 27. és május 2. között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, ezerfős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével.