Megmozdult a sokat kárhoztatott Németország gazdasága

Nőtt Németország kivitele és behozatala is decemberben, novemberhez viszonyítva – közölte a Destatis német szövetségi statisztikai hivatal. A teljesítmény az elemzőket is meglepte, akik kisebb mértékű bővülésre számítottak.

Az export 4 százalékkal, 133,3 milliárd euróra emelkedett novemberhez képest, amikor 2,5 százalékos csökkenést mértek. Elemzők a kivitel szerényebb, 1 százalékos havi növekedésére számítottak.

Németország decemberi exportja 2,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az import 1,4 százalékkal, 116,2 milliárd euróra emelkedett havi összevetésben, miután novemberben 0,7 százalékkal nőtt. A szakértői várakozások átlagában kisebb, 0,2 százalékos importnövekedés szerepelt decemberre.

Éves szinten 5,6 százalékkal nőtt a behozatal.

Decemberben a kereskedelmi többlet 17,1 milliárd euróra bővült a novemberi 13,6 milliárd euróról.

Németország kivitele összességében tavaly 1 százalékkal, 1569,6 milliárd euróra, a behozatala pedig 4,4 százalékkal, 1366,9 milliárd euróra emelkedett. Így a 2025-ös kereskedelmi többlete 202,7 milliárd euró lett.

Tavaly Kína volt Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, a teljes kereskedelmi volumen (export+import) 251,8 milliárd euró volt, megelőzve az Egyesült Államokat, amelynek viszonylatában a kereskedelmi volumen 240,5 milliárd eurót tett ki.

Egy évvel korábban, 2024-ben az Egyesült Államok volt Németország legfontosabb kereskedelmi partnere és csak utána Kína.

A magyar ipar teljesítményében a német élénkülés jelei még nem látszanak. A friss hazai adatról ebben a cikkben írtunk:

Novemberhez képest bővült az ipari kibocsátás decemberben, tavaly decemberhez képest azonban a tisztított adatok szerint 1 százalékkal csökkent a teljesítmény. A KSH friss jelentéséből kiderül: 2025-ben 3,2 százalékkal zsugorodott a magyar ipari termelés volumene.

