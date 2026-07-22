Megnyílik az út az új szélerőművek előtt

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) iparági konzultációt indít a szélerőmű-kapacitások létesítésére és a meglévő kapacitások bővítésére irányuló pályázati kiírás tervezetéről. A potenciális pályázók felkészülését is támogató kiírástervezetet a hivatal két ütemben bocsátja konzultációra, az érintettek 2026. augusztus 5-ig küldhetik meg véleményüket, észrevételeiket

Készül a pályázati kiírás

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A villamos energiáról szóló törvény alapján a betáplálásra irányuló szabad hálózati kapacitások kiosztása pályáztatás útján történik. A közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázati eljárásról szóló rendelet szerint a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a MEKH látja el.

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A pályázati kiírás tervezet első ütemben közzétett változata többek között információt ad a részvétel általános feltételeiről, a pályázat főbb tartalmi elemeiről, valamint a benyújtás módjáról és határidejéről. A tervezet ezen túl előzetes tájékoztatást nyújt az ajánlati és teljesítési biztosítékra vonatkozó szabályokról, valamint tartalmazza az elnyerhető csatlakozási jog leírását és feltételeit, illetve az értékelési szempontok alapelveit. A közzététel második ütemében a hivatal az értékelési rendszer részletes szabályaira (pontozás, súlyszámok) és a bankgarancia-nyilatkozat mintájára vonatkozó információkkal egészíti ki a pályázati kiírás tervezetét – írták a közleményben.

A konzultációra bocsátott tervezet itt érhető el.

(MTI)