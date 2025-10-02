Megnyílt Mészáros Lőrinc étterme

HIVATALOS: Újra nyitva vagyunk! Hosszú idő után ma reggel végre újra vendégeket köszönthetünk! Hihetetlenül boldogok vagyunk, hogy ismét itt vagytok velünk. A tőlünk megszokott minőségből nem engedünk, ezért a kezdeti időszakban fokozatosan, egy gondosan összeválogatott, fókuszált kínálattal térünk vissza. Szuper mini étlappal várunk titeket

- adta hírül a Pastrami étterem Facebook oldala.

Az januárban derült ki, hogy Mészáros Lőrinc megvette az óbudai Pastrami éttermet. Így már két étterme is lesz Budapesten a felcsúti gazdagembernek, hiszen hozzá tartozik a Sunhill Bistro is a Tabánnál.