Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Mészáros Lőrinc Vendéglátás

Megnyílt Mészáros Lőrinc étterme

Szuper mini étlappal.

HIVATALOS: Újra nyitva vagyunk! Hosszú idő után ma reggel végre újra vendégeket köszönthetünk! Hihetetlenül boldogok vagyunk, hogy ismét itt vagytok velünk. A tőlünk megszokott minőségből nem engedünk, ezért a kezdeti időszakban fokozatosan, egy gondosan összeválogatott, fókuszált kínálattal térünk vissza. Szuper mini étlappal várunk titeket

- adta hírül a Pastrami étterem Facebook oldala. 

Az januárban derült ki, hogy Mészáros Lőrinc megvette az óbudai Pastrami éttermet. Így már két étterme is lesz Budapesten a felcsúti gazdagembernek, hiszen hozzá tartozik a Sunhill Bistro is a Tabánnál. 

Közel 8 százalékkal több új autót helyeztek forgalomba, mint korábban. 

Halmi Bence elismerte a jogsértést.

Pénteken sem változnak a nagykereskedelmi árak.

A döntés teljesen felkészületlenül éri az iparágat.

Fontos szerződést írt alá cseppfolyós földgázról.

A magyar gazdaság kitörési lehetőségeként kaptak irdatlan támogatást az ide települő akkumulátorgyárak, amelyek aztán nem váltották be a reményeket. De nemcsak nálunk, hanem Spanyolországban is viták övezik a kínai gyártók terjeszkedését.

Az idei évi finanszírozási tervének teljesülése az év első kilenc hónapjában kedvezően alakult, az állam működésének pénzügyi feltételei biztosítottak, az államadósság finanszírozása stabil, az egész évre tervezett forrásbevonás nettó 115 százaléka teljesült – közölte az MTI-vel csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK).

Messze van már a 2009 és 2018 közötti rémálom. A görög gazdaság ezekben az években a padlón volt, a mindenkori kormányok a trojka szorításában számos pénzügyi reformmal és megszorításokkal próbáltak életet lehelni a GDP-be. A terv sikerült, raádásul Görögországra nemcsak több gazdasági mutatója, hanem az európai uniós források lehívása miatt is csak irigykedhetünk innen Magyarországól.

Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ hét legfejlettebb ipari országával (G7) közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi hiteltámogatás kilencedik, négymilliárd eurós részletét – tájékoztatott a brüsszeli testület szerdán.

10 milliárd forintot osztott szét a kormány, ezúttal megint a kisboltosoknak, de a rászorultság nem volt szempont.

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

