Megnyithatja az Európai Beruházási Bank a pénzcsapokat Magyarország számára

Jelentősen bővítheti magyarországi hitelezését az Európai Beruházási Bank (EBB), miután Magyar Péter miniszterelnök meggyőzte az Európai Uniót a korábban befagyasztott források felszabadításáról – írja a Bloomberg a bank egy vezető tisztviselőjére hivatkozva. A hírt a 24.hu szúrta ki.

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Társfinanszírozóként szállhatnak be

A múlt heti megállapodás olyan területeken hozhat társfinanszírozási lehetőséget, mint például az energetika, az infrastruktúra és a lakásépítés – nyilatkozta pénteki interjújában Marko Primorac, az EBB alelnöke.

A luxemburgi székhelyű bank a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel finanszíroz az uniós szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban lévő, tagállami projekteket.

Valóban átalakíthatjuk a gazdaságot – mondta Primorac Budapesten, hozzátéve, hogy van lehetőség a luxemburgi székhelyű bank magyarországi hitelezésének növelésére. Az EIB tavaly 759 millió euró hitelt nyújtott Magyarországnak a bank honlapja szerint.

A korábban a horvát pénzügyminiszteri tisztséget betöltő Primorac – aki szerepet játszott az ország euróövezeti csatlakozásában – úgy véli, Magyarországnak egyensúlyt kell teremtenie a költségvetési konszolidáció követelményei és a gazdasági növekedés felpörgetéséhez szükséges, jól célzott beruházások között. Utóbbiak szerinte például olyan projektek lennének, amik Magyarország orosz energiahordozóktól való függőségét csökkentenék, és diverzifikálnák az ország energiaellátását.

Az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitel közvetlenül nem kapcsolódik a hazánknak járó EU-s támogatásokhoz, ilyen hitelt tavaly is nyújtott a bank Magyarországnak 759 millió euró értékben. Többek között a GYSEV vasúttársaság modernizációja, a Budapesti Liszt Ferenc Repülőtér fejlesztése és energetikai fejlesztések valósultak meg a bank által a korábbi években nyújtott hitelből.