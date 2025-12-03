2p

Makró Kiskereskedelem

Megnyitott a tavaly beharangozott orosz bolt Budapesten

mfor.hu

Több száz üzletből álló hálózatot hozna létre az orosz Svetofor-csoport Magyarországon, első üzletüket szerdán nyitották meg Budapesten. Azt is leírták, hol keresik a következő lehetséges üzlethelyszíneket.

Megnyitott az orosz hátterű Basket Plusz üzlet Budapesten – tudta meg a Mindmegette. A magyar sajtóban korábban Mere néven hivatkoztak az üzletre, mert a tulajdonosoknak más országokban, például Szerbiában ezen a néven működik üzletláncuk.

A XVIII. kerületi üzlet az M5-ös autópálya bevezető szakaszához közel, közvetlenül a Mohu hulladékudvara mellett kapott helyet. A Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár három héttel ezelőtt járt a raktárhangulatú üzlet környékén, le is fényképezték az akkori állapotokat.

A vásárlók raklapokról választhatják ki a többnyire nagy kiszerelésű árut, az alacsony költségvetésű működés miatt pedig a tulajdonosok 20-30 százalékkal alacsonyabb árakat ígérnek. Az üzlet reggel 9 és este 9 óra között tart nyitva. Közösségi oldalukon azt írják, hosszútávú céljuk, hogy a következő években további üzleteket nyissanak Magyarországon, esetleg egy akár több száz boltból álló hálózatot kialakítva.

„Jelenleg is zajlik a további üzlethelyszínek és ingatlanok felkutatása az ország más területein is (pl. Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszög, Nyugat-Magyarország)” – írja a Mere Magyarország.

Az oldalon a szerda reggeli nyitás előtt egy orosz nyelvű üdvözlettel köszöntötték a vásárlókat.

A Mere Magyarország oldalán oroszul üdvözölték a vásárlókat a nyitás előtt
A Mere Magyarország oldalán oroszul üdvözölték a vásárlókat a nyitás előtt
Fotó: Mere Magyarország / Facebook

A Privátbankát korábbi cikkében arról is írt, hogy Lengyelországban, illetve a balti államokban bojkott és tüntetések miatt kellett átnevezni a Mere-üzleteket. Emellett arról is beszámoltak, hogyan kapcsolódik Rogán Antal apósának üzlettársa, Farkas Zsigmond a Basket Plusz üzletek magyarországi megjelenéséhez.

