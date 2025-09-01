Megnyitotta a kormány a pénzcsapot – itt van, mire lehet pályázni

Szeptember 1-től indul a GINOP Plusz „Munkakörülmények fejlesztése” kiemelt projekt – a Dél-alföldi régióban már pályázhatnak a hazai kkv-k – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből.

A leírásból kiderült, a pályázat keretében a cégek munkavédelmi eszközök beszerzésének támogatására kérhetnek forrást. Az Európai Szociális Alap+ és a magyar költségvetés társfinanszírozásában megvalósuló, a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés fejlesztését célzó támogatási konstrukcióval segítik a munkakörülmények javítását, a munkahelyi balesetek és megbetegedések számának csökkentését, valamint a munkavállalók egészségének védelmét.

Jönnek a források

Fotó: Depositphotos

A munkavédelmi fejlesztésekhez kapcsolódóan a vállalkozások védőeszközök, jelzőberendezések, valamint a munkahelyi környezet korszerűsítését szolgáló berendezések beszerzésére pályázhatnak. Az igénye