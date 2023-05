Megnyugodhatnak a magyar falvak, ömlik a pénz a vidékre

Gyopáros Alpár, aki a több mint 800 lakosú községben a program keretében megvalósult fejlesztéseket - felújított utcát, közösségi teret és a közterület fenntartásához szükséges eszközöket - adott át, hozzáfűzte: a kistelepülések azért tudják hatékonyan felhasználni a fejlesztési forrásokat, mert megmondhatják, milyen célterületekre szeretnének támogatást kapni, sőt abba is beleszólhatnak, hogy milyen eljárásrend mellett tudnak ezekhez hozzájutni.

A kormánybiztos köszöntőjében úgy fogalmazott: a Magyar falu program legfontosabb célja az volt, hogy a falvak lélekszáma újra növekedésnek induljon, az elmúlt három évben pedig a hazai kistelepülések több mint felében megtörtént a várt "trendforduló": egyre több a beköltöző fiatal család, és több gyermek születik. Gyopáros Alpár az átadóünnepség előtt az MTI-nek elmondta: a program keretében 2019 óta több mint ezermilliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a falvakban, Vas vármegyébe ebből 30 milliárd forintnyi forrás érkezett.

Közölte: a kormány döntése alapján a Magyar falu program a gazdasági kihívások és nehézségek ellenére is folytatódik. "Ezért is írtunk ki pályázatot és adtunk támogatást a kisboltok segítésére, ezért kívánunk megújítani ezer kilométernyi, a falvakat összekötő utat, valamint belső utakat és járdákat egy új pályázat keretében; ezeknek a kiírásáról a döntés már megszületett, illetve az év második felében is lesznek új kiírások" - mondta.

(MTI)