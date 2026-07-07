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Megpróbálják elkápráztatni Trumpot a NATO-csúcson, több tízmilliárd dollárral

mfor.hu

Nagy bejelentésekkel készülnek az európaiak.

Az ankarai NATO-csúcsra összegyűlt vezetők több tízmilliárd dollár értékben fognak bejelenteni új fegyverüzleteket a Reuters értesülése szerint még a csúcstalálkozó kezdete előtt.

A lépés célja, hogy megmutassák a kedden a csúcsra érkező Donald Trump amerikai elnöknek, hogy az európai tagországok komolyan veszik az Egyesült Államok erőteljes kérését a védelmük megerősítéséről és védelmi kiadásiak növeléséről.

Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn arról beszélt, hogy az európai tagországok „megdöbbentő” mértékben növelték védelmi célú kiadásaikat részben az orosz fenyegetés, részben Trump „különösen erőteljes” bátorításának hatására.

A bejelenteni készült megállapodások részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ezzel is növelve a remélt PR-hatást.

A holland védelmi miniszter, Dilan Yesilgoz azonban elárulta a Reutersnek, hogy országa 3 miliárd euró értékben fog új szerződéseket bejelenteni, többek közt egy légvédelmi együttműködést Belgiummal, illetve egy Nagy-Britanniával kötött hadihajó-üzletet.

A NATO várhatóan azt is bejelenteni, hogy elöregedett amerikai légtérellenőrző gépeiket a svéd Saab GlobalEye típusára cserélik az európai tagállamok – ezt négy forrás is megerősítette a Reutersnek a múlt héten.

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