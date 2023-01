Megpróbált a gáz emelkedni, de már megint ütik a tőzsdéken

Sokkal olcsóbb lehetne a benzin, ha kevésbé lenne mohó az állam

Még a régióban legdrágább osztrák benzinnél és gázolajnál is jóval többe kerülnek a magyar kutaknál kapható üzemanyagok. Ebben szerepet játszik a szakmailag elhibázott korábbi ársapka és a rekordmagas adóterhelés is. Pedig akár kisebb engedménnyel az autósok és az állam is jól járhatna.