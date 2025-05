Megroggyant a forint Varga Mihály döntése előtt

Az elemzői várakozásoknak megfelelően májusban sem változtatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a jegybanki alapkamaton.

Az irányadó ráta 6,5 százalékos maradt zsinórban immár a nyolcadik hónapja, az egynapos betét 5,5 százalékos, az egynapos jegybanki hitel pedig 7,5 százalékos kamattal megy tovább.

A szakértők is arra számítottak, Varga Mihály és a monetáris tanács többi tagja érintetlenül hagyja a kamatokat, hiszen sem a belső, sem a külső tényezők nem teszik lehetővé a lazítást.

Bár az infláció csökkent áprilisban, a 4,2 százalékos áremelkedési ütem továbbra is meghaladja a jegybank 2-4 százalék közötti toleranciasávjának felső szintjét. A nemzetközi környezet is bizonytalan, a vámháborúkkal kapcsolatos fejlemények továbbra is aggasztják a piacot.

A forint árfolyama viszonylag stabil volt az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapban az euró ára jellemzően 402-407 forint között ingadozott. A keddi kamatdöntés előtt gyengülni kezdett a magyar fizetőeszköz, 1 forinttal 404,5 forintra emelkedett az euró ára, a dollár két forinttal 356,5-re drágult.

Varga Mihály délután 3-kor tart tájékoztatást a monetáris tanács döntéséről, és arról, hogyan látja a jegybank a hazai és nemzetközi folyamatokat. A piac arra számít, hogy továbbra is óvatos marad a jegybank, elkötelezett marad az inflációs cél tartása mellett, a gazdaság gyenge teljesítménye viszont indokolhat némi lazítást is akár, de erre legfeljebb a második félévben nyílik lehetőség.