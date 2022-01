Megroggyant a magyar autópiac - vannak bajok

Még egy fontos Covid-rangsor, ahol az utolsó Magyarország

Az úgynevezett Covid-szigorúsági index szerint hónapok óta az utolsó helyen kullog Magyarország, pedig voltunk már sokkal jobb helyen is. Most csak azért nem mindegy ez, mert most nagyon úgy tűnik, hogy itt állunk a negyedik és ötödik hullám metszéspontjában.