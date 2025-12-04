Megrohamozták a magyar ruha- és cipőboltokat októberben

3,1 százalékkal emelkedett a kiskereskedelmi forgalom októberben éves alapon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az ágazatok között azonban nagy a szórás: a csomagküldő internetes kiskereskedelem volumene 11 százalékkal nőtt, a használtcikk-üzleteké viszont 2 százalékkal csökkent. A január és október közötti időszakot nézve 2,9 százalékkal magasabb az összvolumen a tavalyinál.

Szeptemberhez képest a textil-, ruházat- és lábbeliüzletek forgalma bővült a legnagyobb mértékben, ebben a szegmensben 6,1 százalékos a havi növekedés. Az élelmiszer-, ital- és dohányáru-üzletek forgalma viszont 1,4 százalékkal csökkent havi alapon.

Állampapír-kifizetésekből vásárolhattak

„Októberben 3,2 százalékkal volt nagyobb a kiskereskedelmi forgalom volumene, mint a 2021. év havi átlaga, ami évek óta a legjobb teljesítmény. A friss adat alapján bizakodhatunk, hogy talán a negyedik negyedév gazdasági teljesítménye jobb lesz, mint az év eddigi része” – mondta Virovácz Péter, az ING Bank szenior közgazdásza.

Azt némileg meglepőnek tartja, hogy az élelmiszer-üzletek forgalma havi alapon komolyabb (1,4 százalékos) visszaesést mutatott. Ez magyarázható lenne a hosszú hétvégével, de a szezonális és naptárhatástól megtisztított adatoknak ezt kezelnie kellene. Ráadásul a nyugdíjasok már megkapták és részben el is költhették a 30 ezer forint értékű utalványaikat. A már életbe lépett kormányzati intézkedések tehát nem jelentettek hatalmas lökést a fogyasztásnak, a jelentősebb tételek az év utolsó hónapjaitól kezdve lökhetik a statisztikákat felfelé.

Nem vártak a novemberi akciókra a ruha- és cipővásárlók

Az iparcikk-, a ruházati és a számítástechnikai üzletek forgalma viszont erősen emelkedett októberben. „Ez kifejezetten érdekes jelenség, hiszen az elmúlt évek mintázatai figyelve a háztartások ilyenkor jellemzően inkább visszafogják a vásárlásaikat a novemberi Black Friday akciókat várva. Magyarázatként talán a lakossági állampapír-kifizetések szolgálhatnak, mivel szeptemberben is volt egy, az év elejéhez hasonló erős lejárat” – mondta Virovácz. Az utolsó negyedévben azonban csekély a lakossági állampapírok kifizetése, ezért innen további impulzusra nem számít.

A nyugdíjak reálértéke nem tartja a lépést

„A reálbérek szeptemberi 5,5 százalékos növekedése alapján a fogyasztás 3,1 százalékos növekedése reális – a nyugdíjaknál ilyen mértékű reálnövekedés ugyanis nem volt” – hívta fel a figyelmet a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábor. A reálbér-emelkedés hatását azonban a kormányzati ösztönzők, például a családi adókedvezmények emelése is segíti, ami különösen jó alapot jelent a fogyasztás bővülésének a jövő év elejére nézve.

Októberben kiemelkedő volt a ruha- és cipőboltok 8,6 százalékos éves forgalomnövekedése – ebben Regős szerint szerepet játszhatott, hogy az iskolakezdéshez kapcsolódóan több új ruhát vettek a szülők, mint tavaly. A használtcikkeket árusító üzletek forgalma azonban 2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, azaz a vásárlók kevésbé keresik a használt, olcsóbb termékeket; inkább újat, jobbat vesznek.

Nagy kérdés, hogy a negyedik negyedéves GDP tud-e valamennyit szépíteni az idei növekedésen. „Fontos, hogy hogy alakul a Black Friday-hez kapcsolódó forgalom, hogy a magyar családok mennyire lesznek költekezőek a karácsonyhoz kapcsolódóan, illetve, hogy ezek a vásárlások mennyire külföldi webáruházaknál jelennek meg, vagy mennyire a magyar kiskereskedelemben” – mondta Regős.

Az e-kereskedelem nélkül alacsonyabb növekedésről számolt volna be a KSH

A csomagküldő és internetes forgalom felfelé húzza a számokat

„Októberben a nem élelmiszer-üzletek húzták a forgalmat. Kétszámjegyű bővülést regisztrált a KSH a csomagküldő és internetes forgalomban, és átlag feletti emelkedést mutat a textil-, ruházati és lábbeliboltok forgalma is” – mondta a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője, Molnár Dániel. A bútor-, műszaki cikk üzletek esetében jelentős keresletnövekedést vár a következő hónapokban az Otthon Start Program révén élénkülő ingatlanpiac hatására.

Novembertől a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége is megjelenhetett pozitív hatásként: a kedvezmény október elejével lépett életbe, a családok novemberben kaphatták kézhez először a magasabb bérjövedelmet. Molnár erős év végi forgalomra számít, ez pedig az utolsó negyedéves GDP-adatokat is felfelé húzhatja. „Novemberben gyorsulás várható a kiskereskedelmi forgalomban. A nyugdíjasok a szeptember közepétől kiutalt utalványok nagyságrendileg felét ebben a hónapban használták fel, miközben a nyugdíjkorrekció is a hónap elején érkezett meg a háztartásokhoz” – mondta.

2026-ban további növekedést várnak a GFÜ-nél, és úgy látják, a fogyasztás jövőre is a gazdasági növekedés motorja lehet.

Az OKSZ a bizalmat hiányolja

Az Erste Bank alacsonyabb növekedésre számított: a 3,1 százalékos érték meghaladta az általuk várt kiskereskedelmi forgalmat. A turizmus októberi számai és a jóléti intézkedések jövedelem-kiegészítő hatása miatt azonban a negyedik negyedév hátralévő részére már kedvező képet festenek előre.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint azonban hiába emelkedett a reálkereset közel 6 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom jóval a lehetőségek alatti ütemben bővül. A szövetség főtitkára, Kozák Tamás arról beszélt: ezt az évet már egy komolyabb karácsonyi vásárlási roham sem tudja egyenesbe hozni. „A lakosság fogyasztási kiadásai jelentősen elmaradtak a reálkereset növekedésétől. A lehetőségek és tényleges fogyasztás közötti eltérést legerősebben a lakossági bizalom hiánya magyarázza” – mondta a főtitkár.