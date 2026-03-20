Mégsem állította le Lázár János a HÉV fejlesztését?

„Nem állította le Lázár János a szentendrei és ráckevei HÉV fejlesztését, és szó sincs arról, hogy elvesznének a tervek! Vitézy Dávid úgy kommentálja a H6 és H7 rekonstrukciójával kapcsolatos folyamatokat, hogy nincs minden tény birtokában”, közölte a minisztérium.

Ezzel arra reagált, hogy – mint arról beszámoltunk – Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés képviselője közösségi oldalán többek között azt írta: „teljesen leállította Lázár János a csepeli és a ráckevei HÉV fejlesztését.”

A Lázár János által vezetett minisztérium szerint az 54 darab HÉV-jármű beszerzésére irányuló feltételes, nyílt közbeszerzési eljárás 2026. február 4.-én eredménytelenül zárult, mert nem érkezett érvényes ajánlat.

Ugyanakkor továbbra is „kiemelt közlekedéspolitikai célként” tekintenek a HÉV járművek cseréjére, ezért a HÉV-járműtendert változatlan, a gyártók számára már ismert műszaki tartalommal, ismételten kiírják, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban.

Kapcsolódó cikk Beverték az utolsó szöget is a déli HÉV-vonalak felújításának koporsójába (frissítve) Vitézy Dávid a Facebookon reagált.

Ezen – teszi hozzá a tárca – a HÉV-járművek elsősorban a H5 vonalra kerülnek tervezetten. A H5 infrastrukturális fejlesztésére irányuló tendert már ennek a járműbeszerzési tendernek megfelelő műszaki tartalommal írják ki. Szerintük Vitézy Dávid nem mond igazat, amikor ezen járműbeszerzést a H6-H7 hévvel hozza összefüggésbe, és – Vitézy állításával szemben – a H6-H7 fejlesztése rendelkezik vasúthatósági engedéllyel.

“Az építési engedélyek teljeskörű megszerzéséhez szükséges a Kerületi Építési Szabályzatok módosítása a kerületi Önkormányzatok által. A Nemzeti Közlekedési Központ által Vitézy Dávid vezetése alatt megkötött a H6-H7 hévre vonatkozó tervezési szerződés műszaki tartalmával az érintett fővárosi kerületek többsége nem értett egyet. Ezért a fővárosi kerületek az engedélyek megszerzéséhez szükséges KÉSZ módosításokat több esetben nem végezték el a mai napig”, fűzi hozzá a tárca.

Az érintett budapesti kerületek (Ferencváros, Pesterzsébet, Soroksár és Csepel) és a Fővárosi Önkormányzat sem adtak tulajdonosi hozzájárulást, illetve a hozzájuk tartozó üzemeltetők (Budapest Közút, BKK, FCSM stb.) pedig több esetben nem adtak üzemeltetői-kezelői hozzájárulást sem. A fentiek eredményeként a Nemzeti Közlekedési Központ által Vitézy Dávid vezetése alatt készített tervezési szerződés megvalósulása ellehetetlenült, állítja a minisztérium.

A tárca állítása szerint továbbra is elkötelezett a HÉV fejlesztések mellett. A kivitelezési projekt a jövőben közbeszerzési eljárás keretében elindítható, tervezés és kivitelezés egyben is kiírható, amely adott esetben a projekt megvalósítást gyorsítani tudja. Ebben az esetben a már elkészült tervek és a rendelkezésre álló engedélyek módosított formában hasznosíthatók, olvasható a közleményben.