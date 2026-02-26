Mégsem indul újra egyhamar a Barátság vezeték – Zelenszkij Putyinhoz küldi a magyar kormányt

Szerdán megkérdezték Volodimir Zelenszkijt arról, hogy mikor indulhat újra az orosz olaj szállítása Magyarország és Ukrajna irányába a Barátság kőolajvezetéken – számolt be róla a Reuters. A héten arról szóltak a hírek, hogy uniós és magyar nyomásra már akár csütörtökön üjra üzemelhet a vezeték. (A magyar kormány szerint valójában nincs techikai akadálya az újraindításnak, és az ukrán vezetés nyomásgyakorlási eszközként tartja lezárva a vezetéket). Az ukrán elnök azonban lehűtötte a várakozásokat.

„Először is, ez nem olyan gyors”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy ez nem az első orosz csapás volt, és azóta is folyamatosak az orosz támadások az ukrán energiainfrastruktúra ellen.

Arra pedig, hogy az unió is azt kérte, gyorsítsák fel a helyreállítási munkálatokat, így reagált az ukrán elnök:

„Azt tanácsolják, javítsuk meg, de ők is tudják, hogy már voltak támadások a Druzsba [Barátság] ellen. A mi embereink megsérültek, hogy működhessen.”

Majd hozzátette, hogy nem hozzájuk kéne fordulnia a magyar kormánynak, ha zavartalan ellátást szeretne.

„A magyaroknak az oroszokat kéne megkérni, hogy adjanak energia-tűzszünetet.”

Februárban egy rövid időre amerikai nyomásra mindkét fél felfüggesztette az energialétesítmények elleni csapásokat, de azóta ezek újraindultak. Az ukrán kormány nyitott lenne a korlátozott tűzszünet újbóli bevezetésére.

A vezetéket január végén érte orosz támadás, azóta szünetel a szállítás.