Mégsem zárhatják be azonnal a drogkereskedelmen rajtakapott helyeket

Orbán Viktor visszavonta azt a rendeletet, ami lehetővé tette a drogkereskedelmen rajtakapott üzletek, szórakozóhelyek bezárását – derül ki a Magyar Közlönyből. A korábbi rendelet értelmében a rendőrség a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb három hónapra bezárathatta a helyeket, amiknek a területén kábítószer-kereskedelmet, kábítószer készítésének elősegítését, tudatmódosító anyaggal visszaélést, vagy teljesítményfokozó szerrel visszaélést követtek el. Ráadásul az üzletek közforgalmú bejáratainak mindegyikére jól láthatóan ki kellett írni, miért zárták be.

A rendelet ugyan hatályát vesztette, de van helyette erre vonatkozó törvény – hívta fel a figyelmet a 444. A törvény szerint a rendőrség figyelembe veszi a klub üzemeltetőinek jó- vagy rosszhiszemű magatartását, együttműködését és megelőző intézkedéseit. A klubot pedig csak akkor lehet ideiglenesen bezárni, ha az említett bűncselekmények miatt másodszor indult büntetőeljárás.

A téma az után kapott nagyobb sajtóvisszhangot, hogy a rendőrség razziát tartott a budapesti Dojo klubban november 7-én A szórakozóhelyre váratlanul érkeztek meg, több embert megmotoztak, sok bulizót orvos vizsgált meg, a pupillájukat ellenőrizték. A rendőrök azt is kérték a helyszínen lévőktől, hogy ne készítsenek felvételt a razziáról.