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2026. szeptember 24., Budapest

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Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Külker

Megszaladt a magyar export, különösen euróban mérve

mfor.hu

2024 áprilisa óta nem volt ekkora az éves növekedés a magyar kivitel volumenénél.

8,7 százalékkal emelkedett az export, 6,5 százalékkal pedig az import volumene tavaly júniushoz képest – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb külkereskedelmi adataiból. Az export éves emelkedése 2024 áprilisa óta a legmagasabb érték.

Euróban kifejezve meredekebbnek tűnik a növekedés: az export értéke így 21 százalékkal, az importé 18 százalékkal emelkedett egy év alatt. 

Májushoz képest azonban a kivitel 0,4 százalékkal, a behozatal pedig 1,8 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint.

Júniusban az export értéke 14,9 milliárd euró (5288 milliárd forint), a behozatalé 13,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,1 százalékkal, a behozatalban 2,6 százalékkal csökkent az előző év júniusához viszonyítva. A cserearány 0,5 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz mérten egyaránt 12 százalékkal erősödött.

A legnagyobb arányú visszaesés az energiahordozók terén volt: az exportvolumen 31 százalékkal, az import 15 százalékkal maradt el a tavaly júniusitól. Az energiahordozók forgalomváltozása az export oldalon 1,2 százalékkal lassította a teljes kivitel, az import oldalon 1,3 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az idei első félévet, vagyis a január-júniusi időszakot nézve a kivitel volumene 2,1 százalékkal, a behozatalé 6,6 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 705 millió euróval romlott, a többlet 5045 millió euró volt. Ebben az időszakban a forint az euróhoz képest 8 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 14 százalékkal erősödött.

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