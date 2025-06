Megszedte magát a magyar költségvetés májusban

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A társasági adó befizetések esetén az adóbefizetés határideje május 31., azonban a jogszabályok szerint hétvégi határnap esetén a következő munkanapon, ez esetben június 2-án, hétfőn volt a végleges adófizetési határidő. Ettől függetlenül a vállalkozások jelentős része május 31-ig megfizette a társasági adóját, 238,4 milliárd forint adóbevétel érkezett be a hónap végéig – derült ki a gyorstájékoztatóból.

Magasabban teljesültek a nyugellátásokra fordított összegek is. Május végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3292,9 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1250,6 milliárd forintot fordítottak.

Májusban többlettel zárt a központi költségvetés: 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalék-befizetés érkezett a költségvetésbe. Bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ra esett, így is 238,4 milliárd forint adóbevétel érkezett be a hónap végéig – emelte ki az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének május végi helyzetéről kedden kiadott gyorstájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Jött néhány komolyabb befizetés, de összességében így is komoly a hiány.

