Megszédült a forint, a frank már 417-nél jár

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére – írja az MTI.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 385,72 forintról 389,15 forintra emelkedett napközben 385,28 forint és 389,33 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 413,00 forintról 416,85 forintra ment fel, míg a dolláré 328,86 forintról 331,33 forintra nőtt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1730 dollárról 1,1746 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.