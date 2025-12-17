Megszédült a forint, a frank már 417-nél jár

Varga Mihály az Mfornak: biztatóak a trendek, de nem vagyunk elégedettek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem változtat a monetáris politika irányvonalán, annak ellenére sem, hogy novemberben egy év után ismét a jegybank 2-4 százalékos toleranciasávjába süllyedt az infláció. Az áremelkedés üteme 3,8 százalék volt, ami a jövő év elején még tovább csökkenhet. Ettől függetlenül az MNB rendületlenül tartja a 6,5 százalékos alapkamatot. A döntés hátteréről és az inflációs, valamint gazdasági növekedési várakozásokról Varga Mihály, a jegybank elnöke beszélt.